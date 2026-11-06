Russell Brand bleibt laut Ermittler eine Gefahr für Frauen

Auch nach dem Schuldspruch gegen Russell Brand (51) findet der leitende Ermittler Andy Furphy klare Worte: Der Comedian sei aus seiner Sicht nach wie vor eine Gefahr für Frauen. Im Interview mit Sky News wurde der Detective Superintendent gefragt, ob er Brand weiterhin für gefährlich halte. Seine Antwort darauf fiel eindeutig aus: "Ja, das glaube ich." Als Grund nannte er den großen Einfluss des Briten. "Ich denke, er hat diese Macht- und Vertrauensposition und Millionen Follower", erklärte Andy im Interview. Am Donnerstag war Brand vor Gericht in einem Fall der Vergewaltigung sowie in drei Fällen sexueller Übergriffe schuldig gesprochen worden. Das Urteil markiert einen Wendepunkt in einem Verfahren, das international für Aufsehen gesorgt hat. Wie hoch die Strafe für den Schauspieler am Ende ausfallen wird, soll am Montag bekanntgegeben werden. Bis zur Verkündung des Strafmaßes bleibt er in Haft.

Ganz so eindeutig fiel das Urteil der Jury jedoch nicht in allen Punkten aus. Von zwei weiteren Vorwürfen der Vergewaltigung wurde Russell freigesprochen. Auch in dem Anklagepunkt eines versuchten unsittlichen Übergriffs kamen die Geschworenen nicht zu einem Schuldspruch. Andy, der die Ermittlungen gegen den Schauspieler geleitet hatte, gewährte in dem Gespräch zudem Einblicke in die polizeilichen Befragungen. Anfangs habe sich der Beschuldigte sehr ruhig und zurückgezogen gezeigt. Erst als er sich wohler gefühlt habe, sei er nach und nach wesentlich offener geworden. Seine Warnung begründet der Ermittler nicht nur mit der enormen Reichweite des Comedians. Vielmehr verweist er auch auf das Vertrauen, das Russell von vielen seiner treuen Anhänger entgegengebracht wird. Gerade diese Kombination aus Bekanntheit und Glaubwürdigkeit bei seinen Fans ist es, die Andy als sehr problematisch einstuft.

Laut Andy klaffen das öffentliche Auftreten des Stars und sein Verhalten abseits der Kameras sehr weit auseinander. Besonders im Gerichtssaal sei ihm dieser enorme Kontrast aufgefallen. "Draußen auf den Stufen zeigt er seine öffentliche Persönlichkeit und begrüßt die Presse, doch vor Gericht ist er ein sehr zurückgezogener Mensch – besonders, als er seine Aussage machte", so der Ermittler gegenüber Sky News. Russell ist bereits seit vielen Jahren als Schauspieler, Comedian und Autor bekannt. Einem größeren Publikum wurde er unter anderem durch Hollywoodfilme wie "Nie wieder Sex mit der Ex" und "Arthur" bekannt. Außerdem erreicht er über seine Social-Media-Kanäle ein Millionenpublikum. Genau diese Prominenz und die enge Bindung zu seinen Followern stehen im Zentrum von Andys Einschätzung. Für den Detective Superintendent ist es diese enorme Reichweite, die Russell auch nach dem Urteil zu einer Gefahr mache.

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