Maren Wolf ist "schockiert": Mann kommt Lyan im Pool zu nah

Maren Wolf (34) hat im Urlaub einen echten Schreckmoment erlebt. Auf Instagram erzählte die Influencerin ihren Followern jetzt, was ihrem Sohn Lyan River Wolf (6) in einem Hotelpool passiert ist. Der Junge wollte im Indoorbecken noch zwei Bahnen allein schwimmen. Maren und Tobias packten derweil im Poolbereich ihre Sachen zusammen. In der Zwischenzeit sprang ein fremder Mann ins Wasser und zog ebenfalls ein paar Bahnen. Zuerst lobte er den Jungen auf Englisch dafür, wie gut er schon schwimmen könne. Kurz danach hob er Lyan plötzlich im Wasser hoch. Um Erlaubnis fragte der Mann vorher nicht. Lyan rief sofort "Stopp". Daraufhin griff Maren ein. Sie holte ihren Sohn aus dem Becken und wickelte ihn in ein Handtuch.

In ihrer Story beschreibt die Influencerin, wie schnell alles ging: "Für mich sah es so aus, als sollte Lyan zu ihm schwimmen. Lyan wollte aber an ihm vorbei, und plötzlich hat der Mann ihn einfach im Wasser hochgehoben. Lyan hat direkt 'Stopp' gerufen." Nachdem seine Mutter ihn aus dem Wasser geholt hatte, wollte Lyan laut Maren nur noch weg. Gemeinsam verließen die beiden deshalb den Poolbereich. Auch Maren selbst sei von dem unerwarteten Verhalten des Fremden völlig überrumpelt worden. "Ich habe sofort reagiert und ihn aus dem Wasser geholt, ins Handtuch gepackt und bin mit ihm gegangen. Lyan wollte nur noch weg und ich war in dem Moment einfach total überfordert und schockiert", erklärt die Influencerin auf Instagram. Warum der Mann das Kind ohne Rücksprache berührte, blieb für sie in diesem Moment unklar.

Abgehakt ist das Thema für Maren auch nach dem Urlaub noch lange nicht. "Ich bin immer noch irgendwie total überfordert und schockiert von einer Situation im Urlaub ... und würde gerne mal eure Meinung dazu hören. Übertreibe ich?!", fragt sie ihre Follower. Was der Fremde mit seiner Aktion bezwecken wollte, kann die Influencerin nicht sagen. Für sie steht aber fest, dass es eine klare Grenzüberschreitung ist, ihren Sohn einfach ungefragt hochzuheben. Deshalb bittet sie ihre Community um deren Einschätzung: "Man kann ein Kind doch nicht einfach ungefragt hochheben, auch wenn es vielleicht nett gemeint war?! Mich beschäftigt das irgendwie immer noch ... Wie hättet ihr reagiert?" Einen Kontakt mit dem Mann nach dieser Situation gab es offenbar nicht mehr.

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Instagram / marenwolf Lyan River Wolf mit Influencer-Mama Maren Wolf

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Instagram / marenwolf Lyan River, Tobias und Maren Wolf, April 2025

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Instagram / marenwolf Maren Wolf, Influencerin