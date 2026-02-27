Holprig? So läuft Gisele Oppermanns Neuanfang in Brasilien

Gisele Oppermann (38) ist mit ihrer Tochter nach Brasilien ausgewandert. Doch der Start in Südamerika läuft nicht wie geplant. Goodbye Deutschland begleitet das Model bei seinem Abenteuer Auswanderung. Aktuell ist Gisele in einem Hotel untergebracht. Doch da muss sie raus. Deswegen heißt es jetzt: eine neue Bleibe suchen. Sie hat von einem freien Zimmer in einem anderen Hotel gehört – und hat Glück. Zusammen mit Tochter Leni darf sie in das Zimmer ziehen. Allerdings ist das Hotel teurer als das vorherige und es ist wieder nur für ein paar Tage. Eine eigene Wohnung sucht Gisele bisher vergeblich. "Das richtige Zuhause fehlt schon. Diese zwei Monate waren super, weil man sich wie angekommen gefühlt hat, aber wenn man dann wieder los muss und gar nicht weiß, wo man hin soll...", meint die Deutsch-Brasilianerin geknickt.

Ein großer Faktor ist sicher das Finanzielle, denn Gisele wird aktuell von ihrem Vater finanziert, hat also selber nicht so viel Geld. Das Wichtigste scheint für die 38-Jährige aber das Wohlbefinden ihrer Tochter zu sein. Für die Auswanderung zeigt Leni sich erst mal vor der Kamera. Sie war der Hauptgrund, warum Gisele sich für die Auswanderung entschied. Das junge Mädchen sollte weg von mobbenden Mitschülern und ein unbeschwertes Leben führen. Ein Ansatz, der zu funktionieren scheint, denn in Brasilien fühlt vor allem Leni sich richtig wohl. "Es fühlt sich wie so eine Traumwelt an. Weil ich das von Deutschland gar nicht kenne, dass alle dich lächelnd anschauen und die Umgebung ist einfach viel schöner als in Deutschland. In Deutschland ist alles grau, hier ist alles grün", schwärmt die Elfjährige. Sogar Surfen lernt sie jetzt.

Bereits im Sommer vergangenen Jahres ist Gisele zusammen mit Leni still und heimlich ausgewandert. Die Entscheidung, Deutschland zu verlassen, scheint die ehemalige GNTM-Kandidatin trotz aller Hürden nicht zu bereuen. "Ich weiß gar nicht, warum ich nicht schon viel eher auf die Idee gekommen bin, auszuwandern. Es ist so herrlich, jeden Abend mit Meeresrauschen einzuschlafen", betonte sie in einem Interview mit Bild. Ihre Wahl fiel auf Jericoacoara, einen kleinen Küstenort im Nordosten Brasiliens. Vor rund einem halben Jahr träumt Gisele davon, in die Fußstapfen ihrer Eltern zu treten und ein Restaurant zu eröffnen. Ihre Eltern seien damals die ersten gewesen, die in dem Ort ein Lokal und eine Unterkunft errichteten. Dem Reality-TV kehrt Gisele aber nicht den Rücken – für TV-Projekte möchte sie auch immer wieder nach Deutschland reisen.

IMAGO / Horst Galuschka Gisele Oppermann, September 2023

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Gisele Oppermann, TV-Bekanntheit

AEDT / ActionPress Gisele Oppermann, TV-Bekanntheit