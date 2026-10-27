Er hielt es für Spaß: Das ist der "Sexiest Man Alive 2026"

"The Pitt"-Star Noah Wyle (55) darf sich ab sofort mit einem Titel schmücken, mit dem er selbst nie gerechnet hätte: Das Magazin People kürte den Schauspieler jetzt zum "Sexiest Man Alive 2026". Für das dazugehörige Cover posierte der 55-Jährige im lässigen Jeanslook. Als er von der Entscheidung erfuhr, hielt er das Ganze offenbar zunächst für einen schlechten Scherz: "Ich dachte, das klingt nach einem Streich, aber nie im Leben hätte ich gedacht, dass mir diese Ehre zuteilwird." Auf die Auszeichnung will sich der Schauspieler allerdings nichts einbilden – stattdessen rechnet er vor allem mit reichlich Spott aus dem eigenen Umfeld. Auf die Frage, ob ihm der Titel zu Kopf steigen könnte, erklärte er: "Nein, das hoffe ich nicht, aber von Freunden und Familie werde ich ganz sicher eine Menge Spott abbekommen."

Besonders wohl scheint sich Noah als offiziell attraktivster Mann nicht zu fühlen. Bis heute falle es ihm schwer, im Rampenlicht über sich selbst zu sprechen – lieber verstecke er sich hinter einer Figur. "Ich hatte gehofft, heute wäre der Tag. 'Sieh dich an, du bist der Sexiest Man Alive. Endlich kannst du in deiner eigenen Haut entspannen.' Noch nicht. Ich schlüpfe lieber in die Haut anderer Menschen. Ich liebe es, Figuren zu spielen. Ich werde schnell verlegen. Ohne Drehbuch über mich selbst zu sprechen, ist für mich immer noch die schwierigste Art der Interaktion", scherzte er im Gespräch mit dem Blatt. Seine Ehefrau Sara Wyle freute sich dagegen sichtlich über die Ehrung – auch, weil diese ihren guten Geschmack hervorhebe. Viel wichtiger seien ihr allerdings seine Qualitäten als Mensch, Vater und Ehemann. Sohn Owen nahm die News trocken auf: "Oh, jetzt wird mein Leben noch schwerer. Aber cool, Dad. Du ziehst aber auch viele Hater an." Tochter Auden wiederholte nur fassungslos: "Auf keinen Fall, auf keinen Fall." Dass ihn seine Liebsten damit noch jahrzehntelang aufziehen werden, davon geht der Schauspieler fest aus.

Insgesamt hat Noah drei Kinder. Owen und Auden stammen aus seiner früheren Ehe mit Tracy Warbin, Tochter Frances bekam er mit Sara, die seit Juni 2014 seine Frau ist. Einem großen Publikum wurde er bereits in den 1990er-Jahren durch seine Rolle als Dr. John Carter in "Emergency Room" bekannt. Seit 2025 steht er erneut in einem Krankenhaus vor der Kamera – diesmal als Dr. Michael "Robby" Robinavitch in "The Pitt". Die HBO-Max-Serie räumte 2026 ganze 25 Emmy-Nominierungen ab und lag damit vor jeder anderen Produktion des Jahres. Noah selbst war gleich zweimal nominiert: als bester Hauptdarsteller in einer Dramaserie und für seine Regie der Episode "12:00 p.m.". Hinter den Kulissen wirkt er zudem als Produzent, Drehbuchautor und Regisseur mit. Die dritte Staffel soll Anfang 2027 an den Start gehen.

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Getty Images Noah Wyle bei der Cedars-Sinai Board of Governors Sunset Soirée in den Warner Bros. Studios, Oktober 2026

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Getty Images Noah Wyle und Sara Wyle bei der Cedars-Sinai Board of Governors Sunset Soirée in Burbank, Oktober 2026

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United Archives GmbH/ActionPress "Emergeny Room"-Stars Noah Wyle, Sherry Stringfield, Anthony Edwards, Julianna Margulies; George Clooney & Eriq La Salle

Hat Noah Wyle den Titel "Sexiest Man Alive 2026" verdient? Absolut! Talent, Ausstrahlung und Bodenständigkeit sind eine unschlagbare Mischung. Eher nicht – es hätte in diesem Jahr noch passendere Kandidaten gegeben. Ergebnis anzeigen