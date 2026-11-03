"Wieder gelogen": Edda Pilz unterzieht sich zweiter Nasen-OP

Edda Pilz (25) legt sich erneut unters Messer: Die Realitydarstellerin will sich in wenigen Tagen zum zweiten Mal die Nase operieren lassen, wie sie ganz offen auf Instagram verkündete. Für viele Fans dürfte dieser Schritt überraschend kommen, denn eigentlich hatte Edda Schönheitseingriffen öffentlich abgeschworen und sogar erklärt, ihre bisherigen Operationen zu bereuen. In ihrem neuen Clip findet sie dazu deutliche Worte: "Ich habe wieder gelogen. Und ich glaube, das hier wird eines der ehrlichsten Videos, was ich jemals auf dieser Plattform gepostet habe." Einen medizinischen Anlass für den Eingriff gibt es nach ihren eigenen Angaben nicht, ebenso wenig wie Probleme beim Atmen. Der einzige Grund für den erneuten Schritt ist die Tatsache, dass Edda das Ergebnis ihrer ersten Nasenkorrektur vor einigen Jahren schlichtweg nicht gefällt.

Dass andere ihre aktuelle Nase wahrscheinlich hübsch finden und gar keinen Grund für eine Veränderung sehen, sei Edda bewusst, wie sie betont. Sie selbst sehe das jedoch ganz anders. "Meine Selbstwahrnehmung ist nämlich komplett verzerrt. Und ich versuche eben genau diese Unsicherheiten durch optische Eingriffe zu kompensieren, obwohl ich eigentlich ganz genau weiß, dass das eigentliche Problem viel tiefer sitzt", gibt sie in ihrem Instagram-Video zu. Gleichzeitig betont Edda ausdrücklich, dass sie mit ihrem Beitrag niemanden zu einer Beauty-OP ermutigen, sondern am liebsten möglichst viele Menschen davor bewahren wolle, sich einer solchen aus den falschen Gründen zu unterziehen.

Edda gesteht außerdem, dass sie sich an manchen Tagen einfach nicht hübsch fühle, obwohl sie in der Öffentlichkeit immer wieder über Selbstliebe und Selbstakzeptanz spreche. Schon nach ihrer ersten Operation habe sie die Sorge gehabt, dass sie nach dem Einstieg in die Welt der Schönheitseingriffe womöglich nicht mehr aufhören könne. Mittlerweile sei Edda klar geworden, dass ein verändertes Äußeres sie nicht dauerhaft zufrieden mache, da sie immer wieder etwas Neues an sich finde. Dabei stellt die Blondine klar, dass ihr selbstbewusstes Auftreten im Netz nicht alles über ihr Innenleben verrät: "Ich möchte damit nur zeigen, dass ich gar nicht so selbstbewusst bin, wie ich manchmal wirke, und auch eure Lieblingsinfluencer ganz große Unsicherheiten haben."

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz, September 2025

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Instagram / edda.elisa Edda Pilz im Juni 2025

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