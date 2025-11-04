Vera Wang (76) rockt bauchfreien Look bei CFDA Awards

Vera Wang (76) sorgte am 3. November bei den diesjährigen CFDA Awards für Furore, als sie in einem atemberaubenden Outfit über den roten Teppich schritt. Die berühmte Designerin präsentierte sich mit einer gewagten Kombination aus einem schwarzen Bralette und einem bodenlangen, weißen Maxirock. Besonders auffällig waren die dramatisch voluminösen Manschetten, die ihre Arme umrahmten. Dazu trug sie eine dunkle Sonnenbrille, dezentes Make-up und ließ ihr langes, bis zur Hüfte fallendes, braunes Haar für sich sprechen. Die Veranstaltung, bei der laut dem Magazin People unter anderem A$AP Rocky (37) als Fashion Icon geehrt wurde, war für Vera ein weiteres Highlight, das sie stilvoll präsentierte.

Neben ihrer beeindruckenden Erscheinung bleibt Vera ein unverzichtbares Mitglied der Modebranche. Die Designerin, die bereits mit dem Womenswear Designer of the Year Award sowie dem Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award ausgezeichnet wurde, sitzt im Vorstand der CFDA zusammen mit Namen wie Ralph Lauren (86), Michael Kors und Diane von Furstenberg (78). Auch früher hat sie die roten Teppiche nachhaltig geprägt, so etwa im letzten Jahr an der Seite von Musikerin Ciara (40). Die beiden überraschten damals in harmonisch aufeinander abgestimmten Schwarz-Weiß-Outfits. Bei dieser starverzierten Nacht bleibt es jedoch nicht nur bei glamourösen Momenten, sondern auch Ehrungen anderer herausragender Talente der Modewelt wie Jerry Lorenzo und Donatella Versace (70).

Abseits von Events wie den CFDA Awards zelebriert Vera ihr Leben auf ganz eigene Weise. Zu ihrem 75. Geburtstag im vergangenen Jahr äußerte sie gegenüber dem Magazin People ihre Haltung, dass jede Lebensetappe gefeiert werden sollte: "Es geht nicht darum, alt zu sein. Es geht darum, hier zu sein und zu leben, und das sollte man feiern", erklärte sie. Dieses Jahr verbrachte sie ihre Geburtstagsfeierlichkeiten in Paris und teilte Fotos ihres stilvollen Looks in einem schlichten schwarzen Kleid mit Overknee-Stiefeln. Für Vera ist die Leidenschaft für das Designen weiterhin ungebrochen: "Ich fühle, dass ich immer besser werde, und das möchte ich respektieren", verriet sie einst in einem Interview.

Anzeige Anzeige

Getty Images Vera Wang bei den CFDA Awards 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Vera Wang im Februar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Modedesignerin Vera Wang