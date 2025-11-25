Designer-Ikone Vera Wang enthüllt ihre wahre Antriebskraft

Bei den diesjährigen CFDA Fashion Awards, die am 3. November 2025 stattfanden, legte Designerin Vera Wang (76) einen beeindruckenden Auftritt hin und sprach zugleich über ein Thema, das viele überraschte. Die Mode-Ikone, bekannt für ihre elegante Garderobe und coolen Auftritte, erschien in einem auffälligen schwarz-weißen Zweiteiler aus eigener Kreation. Das Ensemble, bestehend aus einem Bandeau-Top mit Puffärmeln und einem bodenlangen Rock, spiegelte, wie Vera selbst sagte, "Kontraste" wider. Im Gespräch mit dem Magazin People gestand sie, dass die oft bewunderte Selbstsicherheit, die ihr zugeschrieben wird, eigentlich etwas ganz anderes sein könnte: "Ich glaube, mein Fleiß könnte für Selbstbewusstsein gehalten werden." Ein aufrichtiger Einblick von einer, die seit Jahrzehnten als Mode-Ikone gefeiert wird.

Neben ihrem unermüdlichen Engagement in der Fashion-Welt, sei es vor oder hinter den Kulissen, dreht sich für die Designerin vieles um harte Arbeit und Kreativität. Vera sprach erneut über ihre Philosophie, auch im Alter von 76 Jahren nicht stehenzubleiben: "Ich versuche, diese Stimme in mir zu respektieren, die so glücklich ist, zu erschaffen." Kleidung für große Momente zu entwerfen, bleibt Wangs Leidenschaft, wie sie dieses Jahr bewies. So kleidete sie unter anderem Schauspielerin Sydney Sweeney (28) für die Premiere von "Echo Valley" in eine auffällige rote Ballrobe mit Schleifen-Design. Sie lobte Sydney für ihren mutigen Stil und betonte dabei, wie verschieden und einzigartig Mode-Ikonen sein können.

Privat und beruflich hat Vera stets bewiesen, dass Alter nur eine Zahl ist. Mit 76 Jahren zeigt die Designerin ein dynamisches Leben voller kreativer Energie und Hingabe. Ihr berühmter Stil und ihre luxuriösen Geburtstagsfeiern, wie in jedem ihrer vergangenen Lebensjahre, sind ihr Markenzeichen. Trotz ihres Erfolgs bleibt ihr augenscheinlich wichtig, nicht nur die Fassade, sondern auch die Werte dahinter zu präsentieren. Ihre Offenheit, ihre Energie und ihr beständiger Antrieb machen sie nicht nur in der Modewelt zu einer beeindruckenden Persönlichkeit.

Getty Images Vera Wang bei der Met Gala, 2024

Getty Images Vera Wang bei den BAFTA Awards, Februar 2025

Getty Images Vera Wang, Designerin