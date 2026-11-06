Zurück bei GZSZ: Gustav Masurek bekommt erneute Gastrolle

Gustav Masurek (37) kehrt für einen weiteren Gastauftritt zu "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurück. Wie RTL berichtet, schlüpft er in Folge 8.651 noch einmal in die Rolle des Technikers Marc. Dabei dreht er erneut gemeinsam mit seiner Verlobten Anne Menden (41), die in der Vorabendserie Emily verkörpert. In der neuen Folge verschlägt es Marc für Wartungsarbeiten an einem Kopierer in die Agentur. Dort kommt es prompt zu einer Begegnung mit Emily. Die beiden kennen sich schon: Bei Gustavs erstem "GZSZ"-Einsatz hatte Marc ihr seine Telefonnummer gegeben. Auf einen Anruf von ihr wartet er allerdings bis heute vergeblich. Sein Debüt als Marc feierte Gustav in Folge 8.123, die am 10. Oktober 2024 bei RTL ausgestrahlt wurde. Ganz neu ist die Arbeit vor der Kamera für ihn ohnehin nicht, denn er war auch schon in der RTL-Serie "Alles was zählt" zu sehen.

Auch sein erneuter Einsatz kam ziemlich überraschend. Gustav verbrachte gerade Zeit mit Freunden, als ihn ein Anruf aus der Regie erreichte. Er sollte seine Sachen zusammenpacken und innerhalb einer halben Stunde am Set erscheinen. Für die Rolle des Technikers bringt er berufliche Erfahrung mit: Im echten Leben ist er als Anlagenmechaniker für Gas- und Wassertechnik tätig. Beim Dreh durfte er deshalb auch passende Arbeitskleidung tragen. Neben Anne stand er außerdem mit den Darstellern von Laura, Maren und Moritz vor der Kamera. Wegen der erfahrenen Kollegen sei er aufgeregt gewesen, habe aber großen Spaß gehabt. Am meisten schwärmt er jedoch von den Szenen mit seiner Liebsten: "Es gibt, glaube ich, zwei schöne Momente. Das Gespielte ist gar nicht so sehr zwischen Marc und Emily, sondern eher zwischen Gustav und Anne." Und weiter erzählte er RTL: "Man sieht es wirklich richtig schön funken und es ist irgendwie so, als würden wir uns noch mal neu ineinander verlieben. Das macht die Szenen sehr interessant." Jetzt sind die beiden gespannt, wie das Publikum auf das Wiedersehen von Marc und Emily reagiert.

Abseits der Kamera sind Anne und Gustav nicht nur verlobt, sondern auch Eltern eines kleinen Kindes, das sie liebevoll "Littlefoot" nennen. Die Familie lebt zusammen in Potsdam. Während die Schauspielerin für "GZSZ" dreht, übernimmt Gustav einen großen Teil der Betreuung. Oft nimmt er das Kind auch mit ans Set, damit es seiner Mutter bei der Arbeit zusehen kann. Beim spontanen Gastauftritt war das allerdings nicht möglich: Für das Packen der Babytasche und die Fahrt hätte die Zeit nicht gereicht. Aus diesem Grund blieb das Kind bei seiner Großmutter. Sollte es zu einem weiteren Gastauftritt kommen, hätte er allerdings einen kleinen Wunsch: etwas mehr Vorlaufzeit. Dann könnte er seinen Text in Ruhe lernen und müsste sich weniger mit Texthängern herumschlagen.

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Imago Anne Menden mit Gustav Masurek beim Vaunet Jubiläumsevent im Telegraphenamt, Berlin, 10.10.2024

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Public Address / ActionPress Anne Menden am GZSZ-Set

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