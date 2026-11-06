Überall Handys: Prinz Harry tadelt London-Publikum bei Rede

Prinz Harry (42) hat bei einem Auftritt in London für reichlich Gelächter gesorgt. Mit einem unangekündigten Auftritt beim Wanderlust Reader Travel Award im Old Royal Naval College sorgte der Herzog von Sussex am Mittwoch für eine echte Überraschung. Er trat ans Rednerpult, um die Keynote zu halten – doch schon bei seinen ersten Begrüßungsworten stockte er plötzlich und hielt mitten im Satz inne. Ein Video, das in den sozialen Medien die Runde macht, zeigt, wie der Royal ins Publikum deutet. Dort hatten laut Page Six zahlreiche Gäste ihre Smartphones gezückt, um den Moment festzuhalten. Mit einer Hand an der Hüfte, aber sichtlich amüsiert, sprach Harry das direkt an: "Alles, was ich sehen kann, sind Handys." Die Situation löste im Publikum allgemeine Erheiterung aus. Auf die Reaktion der Anwesenden reagierte der Herzog von Sussex umgehend mit einer weiteren humorvollen Bemerkung, die das Gelächter noch verstärkte. Er erinnerte die Anwesenden daran, dass der Redner vor ihm genau dieses Verhalten offenbar schon thematisiert hatte: "Leute, er hat gerade buchstäblich darüber gesprochen." Die humorvolle Ermahnung kam bei den Zuschauern sichtlich gut an.

Harry ließ sich von dem kleinen Zwischenfall jedoch nicht aus dem Konzept bringen. Nach dem augenzwinkernden Tadel kehrte er zügig zu seinem eigentlichen Skript zurück und sprach ohne weitere Pausen über das Kernthema des Abends. Im Fokus standen dabei der umweltbewusste Tourismus und das von ihm ins Leben gerufene Charity-Projekt Travalyst. In diesem Zusammenhang appellierte er eindringlich an die Akteure der Reiseindustrie, mehr Verantwortung zu übernehmen. "Ich glaube, dass eine Branche, die auf den außergewöhnlichen Orten unserer Welt aufbaut, sowohl eine Verantwortung als auch eine geschäftliche Notwendigkeit hat, sie zu schützen", erklärte er in seiner Ansprache. Für den Termin im Old Royal Naval College hatte sich der Royal, der eine klare Zehn-Tage-Regel für sein Familienleben hat, in Schale geworfen und war im Anzug erschienen. Der Auftritt in der britischen Hauptstadt folgte kurz auf eine Reise nach New York, die Harry allein angetreten hatte. Dort nahm er nach Angaben seines Sprechers mehrere Termine wahr, bei denen es um neue Geschäftsmöglichkeiten und Partnerschaften ging.

Es ist längst nicht das erste Mal, dass Harry übereifrige Fotografen im Publikum mit Humor nimmt. Bereits im Jahr 2024 bewies er Schlagfertigkeit: Nach einem Dankgottesdienst zum zehnjährigen Jubiläum der Invictus Games Foundation nahm er eine besonders enthusiastische Anhängerin kurzerhand und gut gelaunt aufs Korn. Diese wollte ihn gleich mit zwei Handys ablichten. Beim Verlassen der St. Paul's Cathedral fragte er sie, wie ein Video der Begegnung zeigt: "Du hast zwei Kameras? Wie bist du denn an zwei Kameras gekommen?" Nach dem Termin in London wartet nun schon die nächste Reise auf den Prinzen, dieses Mal gemeinsam mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (45). Das Paar soll am kommenden Dienstag bei der Eröffnung des Lost Screen Memorial in Brüssel eine Keynote-Rede halten. Für Harry ist dort außerdem die Teilnahme am Panel "Beyond Promises: Building a Digital Future That Works for Children" geplant. Es ist die erste gemeinsame Auslandsreise der beiden, seit die Familie im August mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) nach England gezogen ist.

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Getty Images Prinz Harry am 18. September 2026 in Birmingham, England

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Getty Images Prinz Harry, Duke of Sussex, nimmt am Goat Yoga beim Scotty’s Summer Festival auf Schloss Maxstoke in Birmingham teil

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