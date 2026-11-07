Joan Vassos und Chock Chapple lösen ihre Verlobung auf

Joan Vassos und Chock Chapple gehen künftig getrennte Wege. Das Paar aus der US-Kuppelshow The Golden Bachelorette machte seine Entscheidung jetzt mit einem gemeinsamen Statement in den sozialen Medien öffentlich. "Leider hat sich unsere gemeinsame Reise nicht so entwickelt, wie wir es uns erhofft hatten, und wir haben beschlossen, unsere Verlobung zu beenden", heißt es darin. Damit ist die Beziehung rund zwei Jahre nach dem Antrag im Staffelfinale Geschichte. Als größte Belastung erwies sich die große Entfernung zwischen den Wohnorten der beiden. Während Joan an der US-Ostküste in Maryland lebte, war der Versicherungsmanager in Wichita im Bundesstaat Kansas verwurzelt. Die getrennten Wohnsitze und ihre schwer miteinander vereinbaren Terminkalender machten es ihnen nicht leicht, einen gemeinsamen Alltag aufzubauen. Trotz ihrer Verlobung gelang es den beiden deshalb nicht, ihre unterschiedlichen Lebenswelten dauerhaft zusammenzuführen.

Dabei hatte es zwischenzeitlich durchaus einen Plan gegeben, die Distanz zu verkürzen. Joan und Chock wollten zusammen eine Wohnung in New York mieten. Den Umzug in den Big Apple setzten sie allerdings nie vollständig um – dauerhaft unter einem Dach lebten die beiden nicht. Stattdessen pendelten sie zwischen Joans Umfeld an der Ostküste und Chocks Job und Privatleben im Mittleren Westen hin und her. Mehrfach hatten sie erzählt, ihre Zukunft lediglich von Monat zu Monat zu planen. Gleichzeitig rückte ein fester Hochzeitstermin in immer weitere Ferne. Schon vor der offiziellen Bestätigung brodelte die Gerüchteküche, weil Joan über die Feiertage keine Beiträge mit ihrem Liebsten gepostet hatte. Damals winkte sie gegenüber Us Weekly noch ab: "Ich bin immer noch mit Chock zusammen, also date ich niemanden außer ihm!" Nun betonen beide, dass die Trennung einvernehmlich erfolgt sei. Außerdem bedanken sie sich bei den Fans, die ihre Beziehung seit der Verlobung unterstützt hatten.

Noch vor acht Monaten hatten Joan und Chock ihre Hochzeit lediglich aufgeschoben. Eine Trauung im Jahr 2026 sei nicht geplant, frühestens 2027 wollten sie sich das Jawort geben. Als persönlichen Grund nannten sie die Hochzeiten von Joans Söhnen. Ihr ältester Sohn Nick hatte 2025 groß gefeiert, ein weiterer Sohn sollte 2026 heiraten. Diesen beiden Familienfesten wollte das Paar nicht die Aufmerksamkeit nehmen. Joan ist Mutter von vier Kindern und bereits Großmutter. Bevor sie als erste "Golden Bachelorette" auf Liebessuche ging, war sie 32 Jahre lang mit ihrem Ehemann John verheiratet, der an Bauchspeicheldrüsenkrebs starb. Im Finale ihrer Staffel auf Bora Bora überreichte sie schließlich Chock die letzte Rose, woraufhin er ihr einen Heiratsantrag machte. Ein dauerhaftes gemeinsames Zuhause fanden die beiden nach diesem romantischen TV-Moment allerdings nicht.

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Instagram / joan_vassos Joan Vassos und Chock Chapple, TV-Bekanntheiten

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Instagram / joan_vassos Chock Chapple und Joan Vassos im Disneyland

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