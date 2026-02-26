Joan Vassos und Chock Chapple planen Hochzeit erst für 2027

Joan Vassos und Chock Chapple werden in diesem Jahr nicht vor den Traualtar treten. Das "Golden Bachelorette"-Paar, das sich vor über einem Jahr verlobt hat, plant für 2026 keine Hochzeit. In einem Video-Q&A auf Instagram erklärten die beiden, warum sie es aktuell nicht eilig haben. "Im Jahr 2025 hatte Joan eine große Hochzeit für ihren ältesten Sohn Nick. Und dann hat sie einen weiteren, der dieses Jahr heiratet, also haben wir beschlossen, nicht mit ihnen zu konkurrieren", verriet der 62-jährige Chock. "Lass sie ihr Jahr haben. Man könnte also nach etwas im Jahr 2027 Ausschau halten", fügte er hinzu.

Die 63-jährige Joan, die aus ihrer Ehe mit ihrem verstorbenen Ehemann John Vassos vier Kinder hat, war mit dieser Entscheidung vollkommen einverstanden. "Ja, 2027. Hoffentlich heiratet niemand sonst mehr, aber ich glaube, du hast einen Sohn, der das möglicherweise könnte, also werden wir sehen", sagte sie in dem Video. "Wir haben erwachsene Kinder und sie befinden sich gerade zufällig auch in diesem Teil ihres Lebens. Wir werden irgendwann heiraten, wenn unsere Kinder nicht heiraten."

Ein weiteres Thema, das das Paar ansprach, waren ihre aktuellen Wohnverhältnisse. Sie leben immer noch nicht zusammen, weil sie sich noch nicht auf eine Stadt geeinigt haben. "Irgendwann werden wir zusammenziehen. Wir reisen die ganze Zeit, also wird es kommen", erklärte Chock. Joan ergänzte, dass sie wahrscheinlich beide ihre jetzigen Häuser behalten und sich einen gemeinsamen "Love Shack" an einem anderen Ort suchen werden.

Instagram / joan_vassos Joan Vassos und Chock Chapple, TV-Bekanntheiten

Instagram / joan_vassos Chock Chapple und Joan Vassos in New York

Instagram / joan_vassos Chock Chapple und Joan Vassos im Disneyland