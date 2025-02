Joan Vassos äußert sich zu Gerry Turners Krebserkrankung

Die ehemalige The Golden Bachelor-Kandidatin Joan Vassos hat mit ihrem Ex, dem damaligen Rosenkavalier Gerry Turner, nach wie vor Kontakt. Im Gespräch mit Us Weekly enthüllt Joan nun, dass sie auch im Bilde über seine Krebserkrankung sei, welche im vergangenen Jahr diagnostiziert wurde. Sie erklärt: "Ich wusste bereits davon. Ich wusste es eigentlich schon letztes Jahr und ich habe mit ihm gesprochen. [...] Er und ich sind Freunde. Wir schreiben uns ab und zu SMS. Es ist alles in Ordnung mit ihm."

Zudem betont die TV-Bekanntheit, dass die Nachricht über seine Erkrankung "schockierend" für sie war, doch der Krebs derzeit wohl noch "sehr langsam" bei ihm voranschreitet. Gegenüber People sprach Gerry im Dezember 2024 bereits selbst über seine erschütternde Diagnose. Dabei verriet er auch, dass es sich in seinem Fall um Knochenmarkkrebs handelt. Laut ihm sei dieser im Moment noch unheilbar.

Joan buhlte 2023 in der ersten Staffel von "The Golden Bachelor" um Gerrys Zuneigung, doch am Ende entwickelte sich lediglich eine Freundschaft zwischen ihnen. Schließlich wurde sie selbst zur Golden-Bachelorette. Die Schulleiterin hatte sich im Finale für den Kandidaten Chock Chapple entschieden. Im Interview mit Us Weekly plauderte sie sogar über ihre Zukunftspläne als Paar: "Ich möchte diesen Mann heiraten, aber die Hochzeitsplanung wirkt gerade einfach nur anstrengend."

Instagram / goldengerryturner Gerry Turner im Juli 2024

Getty Images Joan Vassos und Chock Chapple im Dezember 2024

