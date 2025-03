Promis wünschen sich Meryl Streep als Golden Bachelorette

Meryl Streep (75) könnte schon bald in ungewohnter Rolle das Publikum begeistern – zumindest, wenn es nach dem Team der "Drew Barrymore Show" geht. In einer Folge im Februar 2024 brachte Co-Host Ross Mathews (45) die Oscar-Preisträgerin als ideale Kandidatin für die Erfolgsreihe The Golden Bachelorette ins Spiel. "Meryl Streep ist wieder Single! Sie wäre perfekt", schwärmte er und ergänzte: "Frauen wie sie, Diane Keaton (79) oder Sharon Stone (67) wären der absolute Traum." Unterstützung bekam er von Moderatorin Drew Barrymore (50), die gut gelaunt hinzufügte: "Startet dieses Gerücht jetzt und hier – macht es möglich!"

Mindestens genauso begeistert zeigte sich "Entertainment Tonight"-Korrespondentin Rachel Smith. Sie fragte im Rahmen der Diskussion scherzhaft: "Meryl, hast du noch Termine in deinem Kalender frei?" Offizielle Gespräche über eine Teilnahme der Schauspielerin an der Show scheinen jedoch nicht stattgefunden zu haben. Meryl selbst hat sich zu der Thematik bisher nicht geäußert und ob sie überhaupt Interesse an solchen Reality-Formaten hat, bleibt unklar. Bekannt geworden ist die "The Golden Bachelorette"-Reihe als Spin-off der beliebten Datingshows, bei der Menschen in der zweiten Lebenshälfte nach der großen Liebe suchen. Die erste Staffel mit Joan Vassos als Hauptfigur konnte schon viele Fans gewinnen.

Auch andere Prominente äußerten sich zur Möglichkeit, Teil des Formats zu werden, allerdings nicht alle so enthusiastisch. Martha Stewart (83) lehnte ein Mitwirken entschieden ab. Im Gespräch mit Andy Cohen (56) in der Show "Watch What Happens Live" machte sie klar, dass sie selbst mit einer Million Dollar pro Episode nicht überzeugt werden könne. Ihrer Meinung nach seien die Teilnehmer einfach "nicht heiß genug". Unterstützung bekam sie dabei von Rapper Snoop Dogg (53), der hinzufügte: "Hier geht's nicht ums Geld, sondern darum, wie heiß die Jungs sind."

Anzeige Anzeige

ABC / Ricky Middlesworth Joan Vassos, "The Golden Bachelor"-Teilnehmerin 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Snoop Dogg und Martha Stewart

Anzeige Anzeige