Joan Vassos und Chock gehen Zukunftspläne ganz gelassen an

Joan Vassos und ihr Verlobter Chock Chapple genießen ihr Leben in vollen Zügen und nehmen sich Zeit für ihre Zukunft – inklusive der Hochzeitsplanung. Die ehemalige US-Golden-Bachelorette verriet im Gespräch mit dem Magazin Us Weekly, dass die beiden zwar über ihre Hochzeit sprechen und definitiv vor den Traualtar treten wollen, sich dabei jedoch keinen Druck machen. "Ich möchte diesen Mann heiraten, aber die Hochzeitsplanung wirkt gerade einfach nur anstrengend", erklärte Joan. Stattdessen führen sie eine Beziehung, in der gemeinsame Zeit zwar wichtig ist, aber nicht all ihre Abende miteinander verbracht werden müssen: "Wir sind nicht wie junge Menschen, die einen festen Lebensort etablieren oder einen biologischen Zeitplan beachten müssen."

Trotz des lockeren Umgangs mit ihrer Hochzeit betonte Joan, dass die Beziehung zu Chock nach wie vor sehr stark sei. Aktuell genießen die beiden vor allem die vielen neuen Job-Möglichkeiten, die sich ihnen bieten, und lassen sich nicht von vermeintlichen Normen stressen. "Es ist selten, dass man in dieser Lebensphase, in diesem Alter, die Möglichkeiten bekommt, die uns gegeben wurden. Normalerweise wird man langsamer, man bewegt sich in einen eher sitzenden oder weniger aktiven Teil seines Lebens. Für uns war es genau das Gegenteil. Unser Leben wurde komplett umgekrempelt", erklärte Joan. Ob berufliche Projekte wie Podcasts und Markenkooperationen oder private Trips – das Paar scheint die Freiheit und Flexibilität ihres Lebensstils zu schätzen. Für die Planung einer Hochzeit fehlten ihr momentan Zeit und Energie, doch Joan versprach, dass die Hochzeit definitiv kommen wird.

Aufgrund ihres vollen Terminkalenders fällt es den beiden nicht immer leicht, sich regelmäßig zu sehen, auch wenn sie viel miteinander reisen. Dennoch haben sie eine Regel: Nicht länger als zwei Wochen voneinander getrennt sein. Joan erklärte: "Nach zehn bis 14 Tagen merken wir, dass es an der Zeit ist, uns wiederzusehen." Die Schulleiterin hatte sich als erste ältere Singledame bei "The Golden Bachelorette" getraut, nach ihrer zweiten großen Liebe zu suchen und sich im Finale für Chock entschieden. Zuvor war sie 32 Jahre mit ihrem ersten Ehemann John Vassos verheiratet gewesen, mit dem sie vier Kinder hat. 2021 starb der US-Amerikaner an Bauchspeicheldrüsenkrebs.

Instagram / joan_vassos Chock Chapple und Joan Vassos, "Golden Bachelorette"-Teilnehmer

ABC / Ricky Middlesworth Joan Vassos, "The Golden Bachelor"-Teilnehmerin 2023

