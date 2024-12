Enthüllt: Das Geheimnis hinter Anna Wintours Sonnenbrille

Vogue-Chefredakteurin Anna Wintour (75) ist für ihren markanten Look bekannt: Unter dem Pony ihrer stets perfekt gestylten Bob-Frisur trägt sie seit Jahren eine tiefschwarze Sonnenbrille. In einem Interview mit BBC verriet sie jetzt das Geheimnis hinter dem Versteckspiel: "Die Sonnenbrille hilft mir dabei, gesehen zu werden und nicht gesehen zu werden", erklärte sie und fügte hinzu, dass es sich streng genommen um ein Requisit handle. Diese Aussage wirft nicht nur ein neues Licht auf das Styling der Modeikone, sondern auch die Frage auf, wie viel Authentizität noch hinter ihrer öffentlichen Persona steckt.

Auf die Frage, ob sie ihre Figur als "Rolle" empfinde, die sie in der Öffentlichkeit spiele, entgegnete Anna gelassen: "Ich denke nicht darüber nach. Was mich wirklich interessiert, ist der kreative Aspekt meiner Arbeit." Trotz des strengen Images, das ihr nachgesagt wird, betonte sie gegenüber dem Sender ihre menschliche Seite und widersprach dem Gerücht energisch, dass sich keiner ihrer Mitarbeiter trauen würde, ihr je einen Wunsch abzuschlagen. Auch zu den Spekulationen, dass einige Menschen Angst vor ihr hätten, äußerte sie sich entspannt: "Ich hoffe nicht." Eine ehemalige Angestellte der Britin hatte kürzlich gegenüber Variety berichtet, dass Anna selbst bei Kündigungsgesprächen ihre Sonnenbrille nicht abnahm – eine Geste, die von einigen als respektlos wahrgenommen wurde.

Seit 1988 steht Anna unangefochten an der Spitze der Vogue und hat das Modemagazin zu einer internationalen Institution gemacht. Seit fast 30 Jahren ist sie außerdem die treibende Kraft hinter der jährlichen Met Gala in New York, einem der bedeutendsten Ereignisse der Modewelt. Trotz ihres Images legt die Geschäftsfrau Wert darauf, nicht mit der fiktiven Figur "Miranda Priestly" aus dem Film "Der Teufel trägt Prada" gleichgesetzt zu werden, die als wenig sympathisch wahrgenommen wurde. "Es liegt an den Zuschauern und den Menschen, mit denen ich arbeite, zu entscheiden, ob es irgendwelche Ähnlichkeiten zwischen mir und Miranda Priestly gibt", erklärte sie im Interview.

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Wintour, Journalistin

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Wintour im April 2023 in New York

Anzeige Anzeige