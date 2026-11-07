Harriet Phillips löst mit Royallob Meghan-Vergleiche aus

Am 6. Juni 2026 gab Harriet Sperling Peter Phillips (48), dem Sohn von Prinzessin Anne (76), das Jawort. Seitdem gehört sie zur erweiterten britischen Königsfamilie. Fünf Monate nach der Trauung hat sie dem Magazin Hello! nun Einblicke in ihre Anfangszeit gewährt und dabei auffallend warm über ihre neue Verwandtschaft gesprochen. Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) samt Kindern hätten sie offen empfangen, besonders Kate stehe ihr als Vertraute zur Seite. Genau diese Schilderung weckt bei Royalfans Erinnerungen an Herzogin Meghan (45). Sie hatte ihre ersten Berührungspunkte mit dem Königshaus in der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" nämlich als steif und distanziert beschrieben.

Über ihre Aufnahme bei den Royals sagt Harriet im Gespräch mit Hello!: "Es war eine unglaubliche Erfahrung". William, Kate und ihre Kinder Prinz George (13), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) lernte sie im Urlaub kennen, als beide Familien gleichzeitig auf den Scilly-Inseln waren. Die Begegnung sei "sehr ungezwungen" verlaufen. Vor allem Kate hebt die Neu-Royal hervor: "Ich kann mich an Catherine wenden, um Rat und Orientierung zu bekommen", so Harriet, die die Prinzessin zudem als "sehr offenherzig" beschreibt. Im Rampenlicht steht sie dennoch kaum. Gemeinsam mit Ehemann Peter lebt sie auf Gatcombe Park, dem Landsitz von Anne. Weder führt Harriet einen royalen Titel, noch übernimmt sie als Working Royal offizielle Verpflichtungen.

Meghan hat ihre Anfänge im Königshaus ganz anders in Erinnerung, wie sie 2022 erzählte. Bei den ersten Treffen mit William und Kate sei sie dem heutigen Thronfolgerpaar wie "ein Mensch, der andere gerne umarmt" begegnet, ohne zu ahnen, wie ungewohnt solche Nähe auf viele Briten wirkt. Zudem habe sie gemerkt, dass sich die nach außen gezeigte Förmlichkeit "auch im Inneren fortsetzte". Harriet erwähnt Meghan in ihrem Interview mit keiner Silbe, und ob sich die beiden überhaupt kennen, ist unklar. Der Vergleich stammt also von Fans und Beobachtern. Harriet und Peter lernten sich bei einem Sportevent ihrer Töchter kennen, beide waren zuvor verheiratet. Peter hat mit Ex-Frau Autumn Phillips die Töchter Savannah und Isla, Harriet brachte Tochter Georgina mit.

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Imago Harriet Sperling beim Royal Ascot, Tag eins 2025

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Imago Peter Phillips und Harriet Sperling am Eröffnungstag von Royal Ascot 2026

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