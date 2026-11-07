Weltweit erstes "Harry Potter"-Hotel entsteht in Deutschland

Gute Nachrichten für alle Fans der berühmten Hogwarts-Welt: Im Legoland Deutschland im bayerischen Günzburg bei Ulm entsteht derzeit das weltweit erste Themenhotel rund um Harry Potter. Die zauberhafte Unterkunft gehört zu einer neuen Lego-Harry-Potter-Erweiterung, die der Freizeitpark gemeinsam mit Warner Bros. entwickelt. Ziel des Konzepts ist es, Besuchern nicht nur tagsüber ein Eintauchen in die Wizarding World zu ermöglichen. Auch bei einem mehrtägigen Aufenthalt soll das magische Erlebnis nach Einbruch der Dunkelheit weitergehen. Wer jetzt schon die Koffer packen möchte, muss sich allerdings noch gedulden. Bis die ersten Gäste in dem Zauberhotel einchecken können, wird noch einige Zeit vergehen. Nach derzeitigem Stand wird mit einer Eröffnung frühestens im Jahr 2028 gerechnet.

Optisch sollen sich die Zimmer an Hogwarts orientieren. Dabei werden Motive der vier Häuser Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw und Hufflepuff aufgegriffen. Für möglichst viel Zauberflair sollen außerdem versteckte magische Elemente sorgen. Auch Anspielungen auf bekannte Familien, Schauplätze und Motive aus dem Zaubereruniversum sind geplant. Im neuen Themenbereich des Parks sollen darüber hinaus bekannte Schauplätze aus der Wizarding World als detailgetreue Lego-Welten zum Leben erweckt werden. Noch sind jedoch einige Fragen ungeklärt: Wie viele Zimmer das Hotel umfassen wird und wie das endgültige Design aussehen soll, ist bislang nicht bekannt. Ebenso ist unklar, ob sich die Gestaltung eher an den bekannten Filmen oder an der neuen "Harry Potter"-Serie orientieren wird. Für den Legoland-Betreiber Merlin Entertainments handelt es sich um die bisher größte Einzelinvestition in einen bereits bestehenden Standort. Günzburg soll dadurch stärker als internationales Reiseziel für mehrtägige Aufenthalte etabliert werden.

Wie viel detailreich gestaltete "Harry Potter"-Erlebniswelten selbst bei ehemaligen Darstellern auslösen können, zeigte zuletzt Tom Felton (39). Der Schauspieler, der in den Filmen Draco Malfoy verkörperte, stattete dem "Harry Potter"-Shop an der Londoner Oxford Street einen Besuch ab. Die Kulisse dort erinnert an die Winkelgasse – und genau das versetzte Tom unmittelbar zurück in seine Zeit am Filmset. Besonders die zahlreichen liebevoll gestalteten Details des Geschäfts erinnerten ihn an die Zeit der Dreharbeiten. Das geplante Hotel in Günzburg soll Fans künftig noch tiefer in die magische Welt eintauchen lassen. Anstatt nach einem Besuch im Laden oder Freizeitpark in den Alltag zurückzukehren, können sie dort direkt inmitten der zauberhaften Kulisse übernachten. Damit wäre der Freizeitpark in Bayern der erste Ort weltweit, an dem Gäste in einem eigens gestalteten "Harry Potter"-Hotel die Nacht verbringen können.

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Getty Images Hogwarts-Schild in den Warner Bros. Studios

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Getty Images Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson, Schauspieler

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