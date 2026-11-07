Milo Ventimiglia schwärmt von Zeit mit Ex Alexis Bledel

Milo Ventimiglia (49) denkt gerne an seine Zeit in Stars Hollow zurück – und besonders an eine frühere Kollegin. Im Interview mit Us Weekly sprach der Schauspieler über die Dreharbeiten zu Gilmore Girls und die Zusammenarbeit mit seiner damaligen Freundin Alexis Bledel (45). Die gemeinsamen Tage mit ihr und Jared Padalecki (44), der Rorys ersten Freund Dean verkörperte, geben ihm bis heute Kraft. "Wie waren diese Tage am Set? Mit Jared Padalecki abzuhängen, mit Alexis zusammen zu sein – diese Erfahrung ist etwas, auf das ich mich immer wieder besinne und das mich wirklich erfüllt", erzählte Milo dem Magazin. Die Erinnerungen an die Kultserie begleiten ihn also noch immer und bedeuten ihm auch Jahre später viel.

In "Gilmore Girls" spielten Milo und Alexis das beliebte Serienpaar Jess Mariano und Rory Gilmore. Ihre Verbindung beschränkte sich jedoch nicht auf die Rollen: Auch abseits der Kameras verliebten sich die beiden und hielten ihre knapp vierjährige Beziehung in den 2000er-Jahren geheim. 2006 trennten sie sich, sollen danach aber freundschaftlich verbunden geblieben sein. Besonders gut erinnert sich Milo an einen Drehtag auf dem Gelände von Warner Bros. Für eine große Requisitentasche, die er zusammen mit Alexis benutzte, ließ er einen Sandsack besorgen. Dadurch sollte sie nicht nur gefüllt aussehen, sondern tatsächlich Gewicht haben. Konkrete Szenen und Dialoge sind für ihn beim Rückblick allerdings zweitrangig. "Die Folgen sind für ein Publikum da, um sie auseinanderzunehmen und zu analysieren. Für uns, die sie gemacht haben, ist es die Erfahrung, sie gemacht zu haben", erklärte er gegenüber Us Weekly.

Bald könnte Milo seine Erinnerungen auch für ein größeres Projekt teilen. Mehr als 25 Jahre nach dem Start der Serie entsteht bei HBO Max die erste offiziell autorisierte Dokumentation über "Gilmore Girls". Regisseurin Bonni Cohen arbeitet derzeit an dem noch titellosen Film. Im Zentrum steht Lauren Graham (59), während Serienschöpferin Amy Sherman-Palladino und Executive Producer Daniel Palladino Einblicke in die Geschichte der Produktion geben. Vorgesehen sind bislang unveröffentlichte Outtakes, Material hinter den Kulissen und alte Drehbuchseiten. Ein Veröffentlichungstermin steht noch nicht fest. Auch Milo weiß nach eigener Aussage noch nicht, worüber er in der Doku sprechen wird. Seine große Wertschätzung für Amy und Lauren machte er aber bereits deutlich. Privat ist der Schauspieler inzwischen mit Jarah Mariano verheiratet, mit der er zwei Kinder hat.

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Getty Images Milo Ventimiglia, Serienstar

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Imago Milo Ventimiglia und Alexis Bledel in der Folge "Lorelai's Graduation Day" aus der zweiten Staffel von "Gilmore Girls"

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