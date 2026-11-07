Auch Knox soll auch bald auf Brad Pitts Nachnamen verzichten

Knox Jolie-Pitt (18), der Sohn von Brad Pitt (62) und Angelina Jolie (51), will sich angeblich schon bald auch auf dem Papier vom Nachnamen seines Vaters verabschieden. Ein Insider behauptet gegenüber Page Six, dieser Schritt sei nur noch eine Frage der Zeit. Bislang hat der Teenager allerdings noch keinen entsprechenden Antrag gestellt. Auch einen konkreten Zeitplan soll es derzeit nicht geben. Ganz neu wäre der Name für Knox allerdings nicht: Bei seinem Schulabschluss an der Fusion Academy in Los Angeles im Juni trat er bereits als Knox Jolie auf. Wie das Newsportal berichtet, war auf seinem Abschlusszeugnis lediglich der Nachname seiner Mutter zu lesen. Den besonderen Meilenstein beging er gemeinsam mit seinen Liebsten. Neben Angelina waren auch seine Geschwister Pax (22) und Zahara (21) sowie seine Zwillingsschwester Vivienne (18) mit dabei.

Der Tippgeber ist sich jedenfalls sicher, dass Knox den Namen seines Vaters ablegen wird. "Knox hat noch nichts eingereicht, aber es ist nur eine Frage der Zeit, bis er Pitt aus seinem Nachnamen streicht. Es ist unvermeidlich. Es ist nur die Frage, wann, und dafür gibt es derzeit keinen Zeitplan", erklärt die Quelle gegenüber dem Portal. Für den Hollywoodstar sei das alles nur schwer zu verkraften: "Die ganze Situation ist herzzerreißend für Brad." Sollte Knox die Namensänderung tatsächlich offiziell beantragen und diese genehmigt werden, wäre er bereits das fünfte von insgesamt sechs gemeinsamen Kindern des einstigen Paares, das den Nachnamen "Pitt" rechtlich ablegt. Eine offizielle Stellungnahme zu den entsprechenden Berichten steht bislang noch aus.

Erst vor wenigen Tagen hatte Knox' Zwillingsschwester Vivienne ihren Namen offiziell ändern lassen. Aus Vivienne Marcheline Jolie-Pitt wurde Vivienne Marcheline Jolie: Ein Gericht in Los Angeles gab ihrem Antrag Anfang der Woche statt. Den Antrag hatte sie bereits im Juli gestellt, kurz nach ihrem 18. Geburtstag. Öffentlich trat Vivienne allerdings schon seit über zwei Jahren ausschließlich unter dem Nachnamen ihrer Mutter auf. So wurde sie 2024 im Programmheft der Broadwayproduktion "The Outsiders" als Vivienne Jolie aufgeführt. Mit diesem Schritt ist sie nicht allein: Auch Shiloh (20), Zahara und Maddox (25) haben den Nachnamen ihres Vaters inzwischen offiziell abgelegt.

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Getty Images Angelina Jolie und Knox Jolie-Pitt im November 2024

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Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021

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