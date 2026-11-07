Unschön: Mithäftling beschmiert Russell Brands Zelle mit Kot

Kurz nach seiner Ankunft im Londoner Gefängnis Wandsworth soll Russell Brand (51) Ziel einer ekelerregenden Attacke eines Mithäftlings geworden sein. Wie Daily Mail berichtet, wurde die Zelle des Comedians mit Fäkalien und Urin beschmiert, woraufhin sich ein extremer Gestank über den gesamten Isolationsbereich ausbreitete. Der Schauspieler, der zuvor in einem aufsehenerregenden Prozess wegen Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen wurde, ist dort seit Donnerstag untergebracht. Ein Antrag auf Kaution wurde abgelehnt, weshalb er die Zeit bis zur Verkündung seines Strafmaßes in Haft verbringen muss. Mit diesem extremen Vorfall im berüchtigten Isolationsbereich von Wandsworth zeigt sich die harte Realität hinter Gittern für den 51-Jährigen in erschreckender Deutlichkeit.

Schon der Einzug in das als marode verschriene Gefängnis verlief alles andere als angenehm, da der Brite sämtliche persönlichen Gegenstände abgeben musste. Lediglich eine Bibel und eine E-Zigarette sollen ihm aktuell den Alltag versüßen. In seiner extrem kargen Zelle schläft er auf einer dünnen Matratze auf einer Betonpritsche, während der Kontakt nach draußen streng limitiert ist. Ein erstes Telefonat von drei Minuten durfte Russell offenbar bereits führen. Am Montag wird das Strafmaß verkündet, wobei der zuständige Richter bereits eine erhebliche Haftstrafe ankündigte. Während die extremen Haftbedingungen und die kargen Umstände für den Briten zum harten Alltag werden, droht ihm mit weiteren laufenden Ermittlungen noch mehr Ungemach.

Das Gefängnis Wandsworth steht Berichten zufolge wegen Überbelegung, kaputter Heizungen und Kälte im Winter bereits seit Jahren in der Kritik. Zudem ist das juristische Verfahren für den Comedian offenbar noch nicht ausgestanden, da die Polizei wegen zweier weiterer Vorwürfe gegen ihn ermittelt. Vor seiner Inhaftierung führte der Ex-Mann von Popsängerin Katy Perry (42) ein weitaus komfortableres Leben, während er sich nun auf eine langjährige Freiheitsstrafe einstellen muss. Mit der drohenden Verkündung des harten Strafmaßes schließt sich dieses glamouröse Kapitel für den einst gefeierten Star vorerst endgültig.

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Getty Images Russell Brand, Comedian

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Getty Images Ankunft von Russell Brand am Southwark Crown Court in London

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