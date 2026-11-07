Maren und Tobias Wolf kamen bei "Catch Us" an ihre Grenzen

Für Maren Wolf (34) und Tobias Wolf (35) stand eine besondere Mission an: Das Ehepaar war für die ProSieben-Show "Catch Us. Die Jagd durch Europa" als Hunter unterwegs. In mehreren europäischen Großstädten mussten die Eltern eines Sohns prominente Targets aufspüren. Dass sie privat eingespielt sind, half ihnen aber nicht immer weiter. Im Promiflash-Interview erzählen die YouTuber, dass sie häufig an ihre Grenzen kamen. "Manchmal haben uns unsere unterschiedlichen Arten definitiv ausgebremst, aber gleichzeitig hat uns die Erfahrung auch noch stärker zusammengeschweißt", verraten die beiden.

Ausgerechnet die vermeintlich leichten Aufgaben bereiteten dem Duo Schwierigkeiten. "Das Lustige ist: Wir sind bei manchen der einfachsten Dinge an unsere Grenzen gekommen – genau wie manchmal zu Hause im ganz normalen Alltag. Im Nachhinein können wir darüber total lachen", erzählen die beiden gegenüber Promiflash. Verbiegen wollten sich die Influencer aber nicht, sondern blieben sich treu. "Ich glaube, die Zuschauer werden schnell merken: Maren und Tobi sind einfach Maren und Tobi. Wir verstellen uns nicht, und manchmal gehört ein bisschen Chaos eben dazu", erklärt Tobi. Trotz aller Hürden zieht der Familienvater ein positives Fazit: "Am Ende sind wir aber ein richtig starkes Team und unglaublich froh, dass wir dieses Abenteuer zusammen erleben durften."

Das Prinzip der Show hatte es in sich: Andrea Kiewel (61), Chris Tall (35) sowie Jenke von Wilmsdorff (61) und dessen Sohn Jánik sollten fünf Tage lang in drei europäischen Großstädten untertauchen. Während Jenke und Jánik gemeinsam flüchteten, waren Andrea und Chris auf sich allein gestellt. Eine Stunde Vorsprung bekamen die Promis, ehe die Hunter ihre Spur aufnahmen. Wer geschnappt wurde, schied aus. Steven Gätjen (54) moderierte das Format und leitete die Jagd aus der Zentrale. Maren und Tobi waren nicht die einzigen Verfolger. Auch Benni Wolter und Dennis Wolter, Jana Heinisch (32) und Betty Taube (31) sowie Serkan Yavuz (33) und Cecilia Asoro (30) bildeten jeweils ein Hunterteam. Hinzu kamen Matthias Killing (47) und Alina Merkau (40) sowie die YouTuber Rick und Alex. Selbst die Zuschauer konnten bei der Suche mitmischen: Über die Joyn-App und die Social-Media-Kanäle von @catchus.de durften sie Hinweise zu den Aufenthaltsorten der Stars weitergeben.

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Joyn Maren und Tobias Wolf bei "Catch Us. Die Jagd durch Europa"

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Instagram / tobiaswolf Marken und Tobi Wolf, Influencer

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