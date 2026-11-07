Russell Brands Frau plant wohl Rückkehr nach Großbritannien

Laura Gallacher (39) zieht es offenbar zurück in ihre britische Heimat: Wie The Sun berichtet, will die Ehefrau von Russell Brand (51) die USA verlassen und noch vor der Strafmaßverkündung nach Großbritannien zurückkehren. Die Autorin könnte sich demnach in Henley-on-Thames in der Grafschaft Oxfordshire niederlassen, wo das Paar eine Immobilie besitzt. Am vergangenen Donnerstag war der Schauspieler am Southwark Crown Court in einem Fall der Vergewaltigung sowie in drei Fällen des sexuellen Übergriffs schuldig gesprochen worden, woraufhin der Richter bereits eine lange Gefängnisstrafe ankündigte. Laura hielt während des Prozesses stets zu ihrem Mann und erschien Hand in Hand mit ihm vor Gericht.

An ihrer Verbundenheit hat auch der Schuldspruch nichts geändert: "Sie hat geglaubt, was er ihr erzählt hat, und stand die ganze Zeit über zu ihm. Als seine Frau gilt ihre Loyalität Russell. Und zweifellos wird er ihre Unterstützung jetzt mehr denn je brauchen", erklärte eine Freundin. Auch nahestehende Menschen glauben, dass sie in Großbritannien auf ihn warten wird. Der verurteilte Comedian bleibt bis zur Strafmaßverkündung in Haft. Richter Bennathan stellte gegenüber Russell klar: "Sie wurden wegen mehrerer Straftaten verurteilt, darunter Vergewaltigung. Die Folge daraus ist zwangsläufig eine erhebliche Haftstrafe."

Laura und Russell gaben sich 2017 das Jawort und zogen 2024 gemeinsam nach Florida. Den zehnten Hochzeitstag im August 2027 wird der Schauspieler voraussichtlich hinter Gittern verbringen. In dieser schweren Phase kann Laura auf den Rückhalt ihrer Familie zählen – darunter ihr Vater, der frühere Golfprofi Bernard Gallacher, sowie ihre Schwester, TV-Moderatorin Kirsty Gallacher. Wie sehr die Situation das private Umfeld belastet, schilderte die Vertraute eindringlich: "Lauras ganze Welt ist zusammengebrochen. Sie hält sich für die Kinder aufrecht. Die Menschen um sie herum versuchen einfach, sie so gut wie möglich zu unterstützen. Sie braucht keine Verurteilung, sie braucht einen Arm um ihre Schulter."

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Getty Images Russell Brand und seine Ehefrau Laura kommen am Southwark Crown Court in London an

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Getty Images Russell Brand kommt mit seiner Ehefrau Laura zur Fortsetzung seines Prozesses am Southwark Crown Court in London

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