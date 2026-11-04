Vier Jahre nach Eklat plant Kanye West neue Yeezy-Show

Kanye West (49) bringt seine Modemarke Yeezy nach vier Jahren Pause zurück auf den Laufsteg. Am 4. November soll in Los Angeles die neue Kollektion "Yeezy Season 01" ihr Debüt feiern. Die Fashionshow ist für 20 Uhr Ortszeit angesetzt und findet im Yeezy Flagship Droam 1 am 4317 Beverly Boulevard statt. Für die Marke ist schon der Schauplatz eine Premiere: Es handelt sich um die erste stationäre Flagshipfiliale des Labels. Davor hatte Yeezy vor allem auf den Verkauf im Internet gesetzt. Mit dem Namen der Kollektion und dem neuen Ladengeschäft will der Rapper, der sich inzwischen Ye nennt, einen Neustart versuchen. Dieser scheint sich jedoch schwieriger als gedacht zu gestalten: Frühere Skandale haben dem Image von Yeezy enorm geschadet und dazu geführt, dass sich wichtige Geschäftspartner von dem Musiker abwandten.

Die letzte Show von Yeezy liegt bereits einige Jahre zurück. Im Jahr 2022 präsentierte Kanye seine Mode während der Paris Fashion Week. Das Event war jedoch nicht im offiziellen Kalender vermerkt und soll Berichten zufolge kurzfristig und im Geheimen organisiert worden sein. Für Unmut sorgten damals Oberteile mit dem Schriftzug "White Lives Matter", die der Rapper selbst und mehrere Models trugen. Einige Prominente und weitere Zuschauer verließen daraufhin die Show. Die Anti-Defamation League stufte den Spruch als rechtsextreme Hassparole ein. Nach weiteren umstrittenen Aussagen und Aktionen des Musikers beendete Adidas schließlich auch die Kooperation mit Kanye. "Yes jüngste Äußerungen und Handlungen waren inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich und verstoßen gegen die Werte des Unternehmens hinsichtlich Vielfalt und Inklusion, gegenseitigen Respekts und Fairness", begründete das Unternehmen seine Entscheidung. Auch Balenciaga, Foot Locker und Kanyes damalige Talentagentur distanzierten sich von ihm.

2025 geriet Yeezy erneut in die Schlagzeilen. Nachdem während des Super Bowls ein Werbespot für sein Label ausgestrahlt worden war, verschwanden alle bis auf einen Artikel aus dem Onlineshop. Zeitweise war dort nur noch ein weißes Shirt mit einem schwarzen Hakenkreuz erhältlich, welches 20 Dollar kostete. Weniger als 48 Stunden nach der Werbung nahm Shopify den Onlineshop von Yeezy vom Netz und begründete den Schritt mit einem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen. Vor den Kontroversen galt Yeezy als echtes Milliardengeschäft: Für das Jahr 2021 wurde der Wert der Marke auf 3,2 bis 4,7 Milliarden Dollar geschätzt. Doch nicht nur geschäftlich hatten Kanyes Ausfälle Spuren hinterlassen. Auch Pete Davidson (32) hatte wenige Wochen zuvor über die Attacken gesprochen, denen er während seiner Beziehung mit Kim Kardashian (46) ausgesetzt gewesen war.

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Getty Images Kanye West, Februar 2025

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Getty Images Kanye West, Rapper

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