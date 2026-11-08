Daniela Katzenberger zieht für ihren Herzenswunsch blank

Daniela Katzenberger (40) erfüllt sich einen lang gehegten Herzenswunsch: In ihrer Dokusoap "Daniela Katzenberger" lässt die Realityikone nun auf Ibiza für ein ganz persönliches Aktshooting die Hüllen fallen. Diesen besonderen Moment hatte die Kultblondine nach eigenen Angaben schon länger für ihren 40. Geburtstag geplant. Hinter der Kamera steht dabei ein echter Profi: Fotograf Sascha Höchstetter, der bereits für den Playboy gearbeitet hat, setzt Daniela auf der Baleareninsel gekonnt in Szene. Die Aufnahmen möchte sie allerdings nur für sich behalten. Während die Blondine das Shooting ganz bewusst alleine durchzieht, darf ihr Ehemann Lucas Cordalis (59) später zumindest einen Blick auf die fertigen Bilder werfen. Beim gemeinsamen Sichten kann Daniela ihren Augen kaum trauen: "Boah, das bin ja ich!"

Für ihr ganz persönliches Geburtstagsgeschenk scheute Daniela weder Kosten noch Mühen. Neben dem Profifotografen engagierte sie ein Stylingteam und mietete eine großzügige Villa. In der Dokusoap präsentiert sich die Blondine in verschiedenen Looks und posiert selbstbewusst vor der Kamera. Als sie zwischendurch einen Blick auf die entstandenen Aufnahmen wirft, ist sie von ihrer eigenen Verwandlung so beeindruckt, dass sie sich selbst kaum wiedererkennt. Mit einem Augenzwinkern scherzt sie sogar, sie sei auf sich selbst "eifersüchtig". Das Shooting scheint also genau den gewünschten Effekt zu haben: Daniela entdeckt sich selbst noch einmal ganz neu.

Schon vor der Ausstrahlung der neuen Folgen hatte Daniela ihre Fans neugierig gemacht. In ihrer Instagram-Story nahm sie ihre Follower mit hinter die Kulissen des Fotoshootings auf Ibiza. Was genau dabei entstehen sollte, behielt sie damals allerdings für sich. Prompt wurde spekuliert, dass es sich um Aufnahmen für den Playboy handeln könnte. Inzwischen ist klar: Die Bilder sind ein ganz persönliches Geschenk an Daniela selbst. Wer wissen möchte, wie es für Daniela weitergeht, kann freitags ab 20:15 Uhr bei VOX einschalten. Auf RTL+ sind die neuen Folgen sogar schon sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung verfügbar.

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RTL Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis im Dezember 2024

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