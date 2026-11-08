Kurz nach Verlobung: Rapper Fetty Wap hat Alexis geheiratet

Fetty Wap (35) und Alexis Hill sind jetzt offiziell verheiratet! Der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Willie Junior Maxwell II. heißt, und das Model haben sich am vergangenen Donnerstag im US-Bundesstaat New Jersey das Jawort gegeben. Für ihre Hochzeit suchten sich die beiden eine besondere Kulisse aus: Gefeiert wurde in einer Location, die an ein Schloss erinnert. Wie The Shade Room berichtet, sollen knapp 100 Gäste dabei gewesen sein, als sich das Paar das Jawort gab. Nun teilte Alexis die schöne Neuigkeit auch mit ihren Fans. Auf Instagram veröffentlichte sie mehrere Hochzeitsfotos, auf denen sie mit ihrem frisch angetrauten Ehemann zu sehen ist. Viele Worte verlor die Braut dazu nicht. Sie schrieb lediglich: "Mr. und Mrs. Maxwell". Dazu postete sie ein Ring-Emoji. Die Bilder zeigen das Paar sichtlich glücklich an seinem großen Tag.

Auch bei ihren Hochzeitsoutfits hatten sich die beiden einiges einfallen lassen. Alexis trug ein elegantes weißes Ballkleid aus Satin mit transparenten Ärmeln und feinen Spitzendetails. Ein langer Schleier machte ihren Brautlook komplett. Fetty setzte ebenfalls auf einen komplett weißen Look. Zu seinem Satinanzug kombinierte der Musiker einen langen Mantel und passende weiße Schuhe. Für etwas Farbe sorgten dagegen die Brautjungfern. Sie trugen rosafarbene Satinkleider und hoben sich damit deutlich vom Brautpaar ab. Weitere Eindrücke von der Hochzeit gab es nicht nur bei Alexis selbst zu sehen. Auch Hochzeitsfotograf Stanley Babb und The Shade Room veröffentlichten Bilder von der Feier.

Mit dem Heiraten haben Fetty und Alexis übrigens nicht lange gewartet. Erst im Juli 2026 hatte sich das Paar verlobt. Zwischen dem Antrag und der Hochzeit lagen also gerade einmal wenige Monate. Schon damals hatte Alexis ihre Fans an dem romantischen Moment teilhaben lassen. Auf Instagram zeigte sie Fotos und Videos von Fettys Antrag und präsentierte voller Stolz ihren Diamantring. Für die Frage aller Fragen hatte sich der Rapper etwas Besonderes überlegt: Die Worte "Willst du mich heiraten?" waren von einer herzförmigen Dekoration aus rosafarbenen Blumen umgeben. Auch damals machte Alexis bei ihrer Antwort nicht viele Worte. Zu den Aufnahmen schrieb sie einfach: "Ich habe Ja gesagt." Die Farbe Rosa spielte nun auch bei der Hochzeit wieder eine Rolle. Denn die Kleider der Brautjungfern erinnerten farblich an die Blumen, mit denen Fetty seiner Liebsten wenige Monate zuvor den Antrag gemacht hatte.

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Getty Images Fetty Wap bei der Vorstellung der Sports Illustrated Swimsuit-Ausgabe 2026 im Hard Rock Hotel Times Square in New York

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Imago Fetty Wap performt beim CMA Fest 2026 in Nashville

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