In Vegas: Josh Brolin gibt seiner Kathryn erneut das Jawort

Josh Brolin (58) und Kathryn (39) haben sich zum zweiten Mal das Jawort gegeben – und das ganz im Stil von Las Vegas! Zu ihrem zehnten Hochzeitstag erneuerten der Schauspieler und seine Frau ihr Eheversprechen in der Glücksspielmetropole. Fotos von der besonderen Zeremonie teilte das Paar am Samstag auf Instagram. Gefeiert wurde in der berühmten Little White Wedding Chapel – dort traten die beiden vor einem Elvis-Presley-Double erneut vor den Altar, sagten Ja und besiegelten den Moment mit einem Kuss. Josh setzte dabei auf einen ziemlich lässigen Look: Er trug Jeans, dazu auf manchen Bildern eine Kappe oder Sonnenbrille und ein schwarzes Langarmhemd. Das hatte er komplett offen gelassen und zeigte damit seinen trainierten Oberkörper. Kathryn entschied sich für ein weißes Minikleid mit einem langen, durchsichtigen Überwurf und Cowboyboots. Auch Freunde und Familie waren bei der Feier dabei. Die gemeinsamen Töchter Westlyn und Chapel durften natürlich ebenfalls nicht fehlen. Ihre Gesichter verdeckte das Paar auf den veröffentlichten Bildern allerdings mit Herzemojis.

Auf einem der Fotos trägt Josh seine Liebste vor der Hochzeitskapelle auf Händen. Andere Aufnahmen zeigen die beiden mit dem Elvis-Double oder verliebt aneinandergekuschelt bei einem Selfie. Auch mit ihren engsten Freunden ließen sie es ordentlich krachen. Zu den Bildern schrieben die Eheleute: "Vegas, Eheversprechen und Metallicaaaaa, Baby." Damit spielten sie auf ihren Besuch bei der Las-Vegas-Residency von Metallica in der Sphere an. Der Ausflug in die Wüstenstadt hatte für die beiden also gleich mehrere Highlights zu bieten. Die zweite Hochzeit fand übrigens einige Wochen nach ihrem eigentlichen Jubiläum statt. Josh und Kathryn hatten am 24. September 2016 zum ersten Mal Ja gesagt. Schon zu ihrem zehnten Hochzeitstag hatten beide auf Instagram an ihre Hochzeit erinnert. Dabei wurde es ziemlich emotional: In persönlichen Beiträgen verrieten sie, wie viel ihnen ihre Ehe und das gemeinsame Leben bedeuten.

Kathryn blickte in ihrem Jubiläumspost auf die vergangenen Jahre als Familie zurück: "Zehn Jahre mit uns. Vier Kinder zwischen uns, ein kämpferischer Hund, drei große Umzüge, Reisen rund um die Welt und mehr Liebe, als ich mir für ein ganzes Leben hätte vorstellen können." Zu den vier Kindern zählen neben Westlyn und Chapel auch Trevor und Eden, die beiden erwachsenen Kinder von Josh aus einer früheren Ehe. Auch der Schauspieler fand liebevolle Worte für seine Frau. Er bezeichnete Kathryn als die Spielgefährtin, die er sich schon als Jugendlicher gewünscht habe. Weiter schwärmte er: "Zehn Jahre, und wir sind immer noch dabei, wie zwei junge, alberne Welpen bei einem Strandspaziergang, die Vögeln hinterherjagen. Meine Herumtoll-Partnerin – bis dass der Tod uns scheidet ..." Wie glücklich Josh auch nach zehn Ehejahren ist, machte er im Oktober in einem Interview mit The Telegraph deutlich. "Es wird nach zehn Jahren einfach immer besser, und meine Familie bedeutet mir alles", erklärte er gegenüber der Zeitung.

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Instagram / kathrynbrolin Kathryn und Josh Brolin nach dem Erneuern ihres Ehegelübdes in Las Vegas im November 2026

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Instagram / kathrynbrolin Kathryn und Josh Brolin beim Erneuern ihres Ehegelübdes in Las Vegas im November 2026

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