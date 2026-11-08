Seekrank: Pietro Lombardi hat Panik im Meer und Laura lacht

Pietro Lombardi (34) hat im Mauritius-Urlaub einen Tag erlebt, der alles andere als entspannt war. Bei einem Bootsausflug wurde dem Sänger auf dem Motorboot so schlecht, dass er sich sogar übergeben musste. In ihrer Instagram-Story zeigte Laura Maria Rypa (30), wie Pietro danach völlig erschöpft auf einer Sitzbank lag, ein Handtuch über den Augen. Die Influencerin nahm die Sache mit Humor und forderte ihre Follower scherzhaft auf: "Schreibt mal bitte alle Pietro, ob es ihm gut geht." Später erzählte das Ex-Paar gemeinsam von dem Ausflug und konnte dabei selbst kaum aufhören zu lachen. Denn wie Pietro verriet, war die schaukelnde Bootsfahrt längst nicht das Einzige, was ihm zu schaffen machte. Auch beim Schwimmen im offenen Meer bekam er ordentlich Angst. Laura schwamm unterdessen kurzerhand einem Delfin hinterher und ließ Pietro einfach zurück. Als die beiden davon erzählten, musste sie immer wieder lachen, weil der Sänger im Wasser nicht mit ihr mithalten konnte. Pietro machte sich selbst über seinen Auftritt lustig: "Ich sah aus wie so eine fette Robbe."

Wie Pietro erzählte, habe er ohnehin große Angst vor dem Meer. Laura zuliebe habe er sich aber trotzdem auf den Ausflug eingelassen. Bevor die beiden ins Wasser sprangen, habe er sie sogar noch darum gebeten, auf ihn zu warten, damit sie gemeinsam schwimmen könnten. Doch daraus wurde nichts: "Die springt rein. Ich springe rein. Kurz Kopf unter Wasser. Ich gehe hoch. Ich bin allein im offenen Meer", erinnerte er sich an den Moment. Laura erklärte daraufhin lachend: "Ich war schon weg. Ich bin direkt mit dem Delfin geschwommen." Noch unangenehmer wurde die Situation für Pietro, weil es in der Gegend offenbar auch Haie geben soll. Laura hat vor den Tieren nach eigener Aussage zwar Respekt, aber keine Angst. Der ehemalige DSDS-Gewinner sieht das ganz anders und gab offen zu: "Ich hab panische Angst." Als Laura ihm riet, bei einer Begegnung mit einem Hai einfach ruhig zu bleiben, hatte Pietro direkt einen frechen Spruch parat: "Soll ich noch Breakdance machen oder was?"

Nach dem aufregenden Ausflug machten es sich Laura und Pietro schließlich gemeinsam in ihrer Unterkunft gemütlich. Während die Kinder im Nebenzimmer schliefen, schauten die beiden "Oktagon" und sprachen noch einmal lachend über ihr chaotisches Abenteuer auf dem Meer. Vor allem Laura konnte sich über Pietros Missgeschick kaum einkriegen. Aber auch der Sänger nahm seine Seekrankheit und die Panik im Wasser mit Humor. Laura genießt derzeit ihren Aufenthalt auf Mauritius und hatte schon einige Tage zuvor Urlaubsbilder mit ihren Fans geteilt. Damals posierte die Influencerin an einem tropischen Sandstrand im dunkelroten Bikini und zeigte sogar einen Handstand. Sie ließ bereits durchblicken, dass Mauritius für sie fast wie ein zweites Zuhause sei.

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi in Laura Maria Rypas Instagramstory im November 2026

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Instagram / lauramaria.rpa Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa posten ein Selfie

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