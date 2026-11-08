Eva Benetatou rechnet mit Chris Broys Vaterqualitäten ab

Eva Benetatou (34) macht eine klare Ansage über ihren Ex-Verlobten Chris Broy (37). Bei einer Fragerunde auf Instagram wollte ein Fan wissen, wie es um das väterliche Engagement für den gemeinsamen Sohn George (5) bestellt sei und ob er sich um den Kleinen kümmere. Lange um den heißen Brei redete Eva dabei nicht herum und antwortete mit nur einem einzigen Wort: "Nein." Das Hintergrundfoto zur Frage gab derweil einen kleinen privaten Einblick: Offenbar war Eva gerade dabei, mit ihrem Sohn eine Runde "Das verrückte Labyrinth" zu spielen. Weitere Einzelheiten zum offenbar fehlenden Kontakt zwischen Vater und Sohn behielt die Influencerin für sich. Chris selbst hat sich zu der deutlichen Aussage seiner Ex über sein Verhältnis zu George bislang nicht öffentlich geäußert.

Doch Chris war nicht das einzige Thema der Fragerunde. Ein weiterer Nutzer wollte wissen, welche Kompromisse sie für ihr Leben in der Öffentlichkeit eingehen musste. Dazu teilte Eva ein Spiegelselfie und äußerte sich nachdenklich über die ständigen Bewertungen durch Fremde. Sie erklärte, dass ihr Liebesleben ständig im Fokus stehe und ihr Sohn dadurch unverschuldet zwischen die Fronten gerate. Zudem kritisierte sie den Umgangston im Internet und schilderte ihre Erfahrungen mit Gegenwind im Netz. "Die Echtheit eines Menschen, weil er zu all seinen Fehlern steht, wird einem um die Ohren geworfen, während andere gefeiert werden, wenn sie jemanden an den Pranger stellen. Schwimmst du mit dem Strom, bist du cool, schwimmst du gegen den Strom, bist du die Zielscheibe", schrieb sie.

Dabei hatte die Liebesgeschichte von Eva und Chris einst vielversprechend begonnen. Im Jahr 2019 wurden die beiden ein Paar, und schon im darauffolgenden Jahr steckte Chris seiner Liebsten einen Verlobungsring an den Finger. Selbst die Belastungsprobe Das Sommerhaus der Stars absolvierten die beiden gemeinsam, ehe die Beziehung dann doch noch vor der Geburt von Sohn George im Juni 2021 endgültig zerbrach. Seither zieht die Influencerin den Jungen größtenteils allein auf, wobei ihre aktuellen Aussagen verdeutlichen, wie stark die Erfahrungen aus der gemeinsamen Vergangenheit mit Chris ihren heutigen Alltag als Mutter prägen.

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Instagram / evanthiabenetatou Eva Benetatou und Chris Broy mit ihrem Sohn George

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Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Sohn George

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