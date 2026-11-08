Darum reichte schwangere Jen Affleck Scheidung von Zac ein

Jen Affleck (27) hat sich dazu entschieden, ihre Ehe mit Zac Affleck endgültig zu beenden. Nach sieben gemeinsamen Ehejahren reichte die Realitybekanntheit im US-Bundesstaat Utah die Scheidung ein, obwohl sie derzeit schwanger ist. Gegenüber Entertainment Tonight erklärte sie nun bei einem Pressetermin zum kommenden Spin-off "The Secret Lives of Mormon Wives: Orange County", warum sie diesen Schritt ganz bewusst noch vor der Geburt gehen wollte. "Ich glaube, ich weiß es schon sehr lange. Es klingt verrückt, das zu sagen, aber weil ich kurz vor der Zeit nach der Geburt stehe, wusste ich, dass ich die Entscheidung jetzt treffen muss und nicht erst danach", erklärte sie. Schließlich sei die Zeit nach einer Entbindung besonders emotional und man selbst besonders verletzlich. "Ich hatte Angst, dass ich den Kreislauf fortsetzen würde, wenn ich bis dahin warte", gestand sie.

Eine weitere Bestätigung für ihre Entscheidung habe sie beim erneuten Anschauen von The Secret Lives of Mormon Wives gefunden. Die Aufnahmen hätten ihr vor Augen geführt, wie sehr sie sich daran gewöhnt habe, schmerzhafte Erlebnisse zu verdrängen und einfach weiterzumachen. "Als ich die Show noch einmal gesehen habe, wurde mir klar: Mann, ich habe mir antrainiert, zu vergessen. Ich habe mir antrainiert, zu überleben", schilderte Jen. Die Trennung sei "das Beste für Zac und für meine Kinder". Berichten, wonach ihr Mann von dem Scheidungsantrag völlig überrascht worden sei, widersprach sie laut Just Jared entschieden: "Er wurde nicht überrumpelt. Ich habe es ihm schon sehr lange gesagt." Trotzdem sei es alles andere als einfach gewesen, die Ehe aufzugeben. "Natürlich war es schwer, die Dinge endgültig zu machen, weil ich schwanger und verletzlich bin – besonders, wenn man seine Kinder sieht und sieht, wie glücklich sie sind", ergänzte sie im Interview.

Zac schildert die Ereignisse allerdings etwas anders. In einem TikTok-Video berichtete er, erst durch einen Reporter von TMZ vom eingereichten Scheidungsantrag erfahren zu haben. Gleichzeitig räumte er ein, dass Jen ihm bereits nach ihrer Teilnahme an Dancing with the Stars mitgeteilt habe, unglücklich zu sein und die Scheidung zu wollen. Daraufhin habe er versucht, ihre Ehe noch zu retten: "Im Grunde habe ich sie angefleht zu bleiben und sie gebeten, an unserer Beziehung zu arbeiten und die Dinge in Ordnung zu bringen." Er habe sich ändern und um die Beziehung kämpfen wollen, doch letztlich sei es dazu nicht mehr gekommen. Jen möchte nun vor allem nach vorne schauen und das Wohl ihrer Kinder in den Mittelpunkt stellen. Gegenüber Entertainment Tonight betonte sie abschließend: "Es ist keine einfache Entscheidung."

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Imago Jen Affleck ist zum Shopping in Mailands Modeviertel unterwegs

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Getty Images Jennifer Affleck und Zac Affleck beim Empfang vor der Premiere von "Wicked: For Good" in New York

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