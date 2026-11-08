Ana Ivanovic rührt Freundin Angelique Kerber bei Ehrung

Große Emotionen bei Angelique Kerber (38): Beim 44. Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt wurde die ehemalige Tennisspielerin vor mehr als 2.000 Gästen mit dem PEGASOS-Award als "Legende des Sports" ausgezeichnet. Für einen besonders bewegenden Augenblick sorgte Ana Ivanovic (39). Die enge Freundin und frühere Rivalin überreichte Angelique die Trophäe. Danach lagen sich die beiden ehemaligen Weltranglistenersten auf der Bühne lange in den Armen. Als Angelique auf ihre rund 20 Jahre lange Karriere zurückblickte, war die dreifache Grand-Slam-Siegerin sichtlich bewegt. "Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Wenn ich die Bilder sehe, kommen natürlich sofort die ganzen Emotionen wieder hoch", gestand sie und fügte sichtlich gerührt hinzu: "Wenn ich meine Karriere und die letzten 20 Jahre Revue passieren lasse, mit all den Höhen und Tiefen, die ich erleben durfte, bin ich einfach nur stolz und dankbar, dass ich das alles erreichen durfte."

Auch Tennisikone Steffi Graf (57) ließ es sich nicht nehmen, Angelique zu dieser besonderen Auszeichnung zu gratulieren. Sie meldete sich mit einer Videobotschaft aus Las Vegas zu Wort, die beim Sportpresseball gezeigt wurde. Darin würdigte sie vor allem die Qualitäten, die Angelique auf ihrem sportlichen Weg ausgezeichnet hätten. "Es war inspirierend zuzuschauen, wie du mit deinem Kämpferherz, deiner Hingabe und deiner Ruhe die Erfolge errungen hast. Gratulation", betonte Steffi. Zudem sei die Art, wie die frühere Nummer eins der Welt ihren Weg gegangen sei, bewundernswert gewesen. Dass Angelique auf dem Platz eine echte Herausforderung war, weiß auch Ana nur zu gut. Beide Spielerinnen gehörten jahrelang zur absoluten Weltspitze und schafften es jeweils bis auf Platz eins der Weltrangliste. In ihren aktiven Zeiten trafen sie immer wieder in wichtigen Partien aufeinander. Auf dem Platz schenkten sich die Freundinnen allerdings nichts. Wie herausfordernd diese Duelle waren, brachte Ana bei der Veranstaltung knapp auf den Punkt: "Das war immer die schwierigste Aufgabe."

Angelique und Ana verbindet inzwischen weit mehr als ihre gemeinsame Vergangenheit auf dem Tennisplatz. Die Sportlerinnen kennen sich seit über 20 Jahren. Aus der früheren Konkurrenz auf der WTA-Tour entwickelte sich im Laufe der Zeit eine enge Freundschaft. "Wir kennen uns schon so lange. Wir teilen die gleichen Werte und wurden über die Zeit richtig gute Freundinnen", sagte Ana. Wenn die beiden zusammenkommen, steht Tennis längst nicht mehr im Mittelpunkt. Stattdessen drehen sich ihre Gespräche vor allem um das Privatleben und den Nachwuchs der ehemaligen Profitennisspielerinnen. "Auch wenn es kitschig klingt: Wir haben ganz viele lange und tolle Unterhaltungen über das Leben und über unsere Kinder", verriet Ana. Dabei hob sie einen ganz besonderen Moment ihrer Freundschaft hervor: "Mein Lieblingsmoment war, als wir zur gleichen Zeit schwanger waren." Dass nun ausgerechnet Ana ihrer Freundin die Trophäe überreichte, machte die Preisverleihung für Angelique zu einem ganz besonders emotionalen Ereignis.

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Getty Images Ana Ivanović überreicht Angelique Kerber beim Sportpresseball in Frankfurt den Pegasos Award "Legend of Sport"

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Getty Images Angelique Kerber posiert mit ihrem Pegasos-Preis "Legend of Sport" beim Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt

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