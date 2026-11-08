Jonathan Bennett feiert Hallmarks mutige LGBTQ-Geschichten

Jonathan Bennett (45) äußert sich begeistert über die Entwicklung des Hallmark Channels. Bei den Daytime Emmys 2026 sprach der Schauspieler im Interview mit Daily Mail darüber, wie der Sender zunehmend neue Wege geht und queere Liebesgeschichten einem breiten Publikum zugänglich macht. Einen wichtigen Anstoß dafür habe ein Film gegeben, an dem Jonathan selbst mitwirkte: "The Christmas House" aus dem Jahr 2020. Der Weihnachtsfilm war der erste von Hallmark, in dem ein schwules Paar prominent im Mittelpunkt stand. Die Zuschauerreaktionen seien zum großen Teil positiv gewesen. Diese große Resonanz habe den Sender nach Einschätzung des Darstellers dazu ermutigt, weitere LGBTQ-Geschichten zu erzählen. Schon bald gibt es Nachschub: Am 20. Dezember kehrt der Mean Girls-Star mit "Save the Date for Christmas" zum Hallmark Channel zurück. An der Seite von Italia Ricci (40) übernimmt er darin erneut eine Rolle in einer LGBTQ-Storyline.

Wie prägend der damalige Erfolg war, erklärte Jonathan im Gespräch mit Daily Mail: "Nachdem wir es 2020 mit 'The Christmas House' einmal gemacht hatten, war die Reaktion der Fans so überwältigend, dass sie mehr Geschichten wie diese sehen wollten." Für den Schauspieler sind die Hallmark-Produktionen deshalb weit mehr als gewöhnliche Engagements. "Deshalb bin ich einfach so dankbar, dass ich Grenzen verschieben und einem breiten Publikum eine Liebesgeschichte erzählen darf, die wie meine aussieht", betonte er. Auch seinen neuen Weihnachtsfilm erwähnte Jonathan im Interview: "Ich habe einen großartigen Film, der dieses Weihnachten herauskommt: 'Save the Date for Christmas', am 20. Dezember auf dem Hallmark Channel. Er kommt bald, und das Tolle ist, dass Italia Ricci und ich dabei sind. Ich habe eine großartige LGBTQ-Storyline." Dabei soll es nicht bei einer einzigen Liebesgeschichte bleiben. "Wir haben schwule Liebe. Wir haben heterosexuelle Liebe. Es wird ein großartiger Film", kündigte der Schauspieler an.

Dass Jonathan dieses Thema besonders am Herzen liegt, hat auch mit seiner eigenen Lebensgeschichte zu tun. 2017 machte er öffentlich, dass er schwul ist. Seit 2022 ist er mit dem Schauspieler und Sänger Jaymes Vaughan verheiratet. Kennengelernt hatten sich die beiden bereits 2016, ihre Beziehung machten sie 2017 öffentlich. Warum ihm queere Sichtbarkeit so wichtig ist, erklärte Jonathan ebenfalls im Interview: "Als ich in Ohio aufwuchs, sah ich auf dem Bildschirm nie eine Liebe, die wie meine aussah. Deshalb wusste ich, dass es mir so wichtig war, Hallmark-Filme zu machen und meine Liebesgeschichte – eine Liebesgeschichte, die wie meine aussieht – durch diese Linse zu erzählen." Auch abseits seiner Schauspielkarriere setzt sich Jonathan für LGBTQ-Repräsentation ein. Auf Instagram veröffentlicht er regelmäßig humorvolle Videos mit Jaymes und gibt seinen Followern Einblicke in ihr gemeinsames Eheleben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Bennett bei den 53. Daytime Emmy Awards im Hollywood Palladium in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Jaymes Vaughan und Jonathan Bennett küssen sich bei den 37. Glaad Media Awards in Beverly Hills

Anzeige Anzeige