Geburtstagsgruß: Darum nennt Laura Wontorra Riccardo "21"

Laura Wontorra (37) hat ihrem Partner Riccardo Basile (35) mit einer ganz besonderen Botschaft gratuliert. Auf Instagram teilte die schwangere Moderatorin anlässlich seines Ehrentages fünf gemeinsame Fotos, auf denen die beiden in dunklen Outfits posieren, und schrieb dazu: "Happy Birthday, meine 21." Mit diesen Worten sorgte Laura bei ihren Followern für Rätselraten – immerhin wurde Riccardo 35 Jahre alt und nicht etwa 21. RTL lieferte nun die Auflösung für die Botschaft: Die 21 ist eine liebevolle Anspielung auf das Kartenspiel Blackjack, bei dem diese Punktzahl als besonders erstrebenswert gilt. Mit der romantischen Zahlenspielerei feiert die TV-Schönheit ihren Partner also als ihren ganz persönlichen Jackpot.

Riccardo ließ den Geburtstagspost seiner Liebsten nicht unkommentiert und hinterließ prompt ein Herzemoji unter dem Beitrag. Auch beim 44. Sportpresseball wurde die ungewöhnliche Zahl zum Gesprächsstoff, wenngleich das Paar dort getrennt über den roten Teppich schritt. Mit dem Älterwerden scheint er keine Probleme zu haben – im Gegenteil. Seinem neuen Lebensjahr blickt der Moderator entspannt entgegen. Gegenüber RTL scherzte er: "Ich trinke an jedem Geburtstag einfach einen Tick mehr Alkohol, weil es so viel Spaß macht."

Gefeiert wurde der Ehrentag bei einer rauschenden Überraschungsparty mit blauen Luftballons, Champagner und prominenten Gästen aus der Fußballwelt wie Oliver Kahn (57), Didi Hamann und Roman Weidenfeller. Auf einem der Bilder posierte Laura strahlend an der Seite ihres Partners, für den bald ein neuer Lebensabschnitt beginnt. Anfang Oktober hatte das Paar verkündet, dass es zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Mit dem ersten gemeinsamen Baby im Anmarsch wird die künftige kleine Familie den nächsten Ehrentag des Moderators schon in ganz neuer Konstellation genießen.

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Getty Images Riccardo Basile und Laura Wontorra beim 44. Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt am Main

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Imago Riccardo Basile und Laura Wontorra beim 44. Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper Frankfurt

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