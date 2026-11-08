Gillian Anderson und Rebecca Hall bald gemeinsam vor Kamera

Gillian Anderson (58) und Rebecca Hall (44) stehen bald gemeinsam vor der Kamera: Die beiden Schauspielerinnen übernehmen die Hauptrollen im Psychothriller "The Portrait". Wie Deadline berichtet, führt Sara Colangelo Regie und hat auch das Drehbuch geschrieben. Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine außergewöhnliche Dreieckskonstellation. Die Vorlage für den Film liefert der gleichnamige Roman von Ilaria Bernardini. Beschrieben wird das Projekt als packendes Spiel um Täuschung, Geheimnisse und ein Kräftemessen zwischen zwei Frauen. Hinter der Produktion stehen Talia Kleinhendler und Osnat Handelsman Keren für die Firma Pie Films. Die Dreharbeiten sollen Anfang 2027 starten. Für Sara ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit Pie Films: Schon bei dem Drama "The Kindergarten Teacher" hat sie mit der Produktionsfirma gearbeitet. Für diesen Film bekam sie 2018 beim Sundance Film Festival den Regiepreis. Danach drehte sie "Worth" mit Michael Keaton (75), Stanley Tucci (65) und Amy Ryan in den Hauptrollen.

Gillian spielt in "The Portrait" Valeria, eine weltweit gefeierte Autorin. Neben ihrer Arbeit hat sie ihr Leben vor allem einem Mann gewidmet: dem wohlhabenden Geschäftsmann Martín, mit dem sie seit vielen Jahren eine heimliche Affäre hat. Doch dann erkrankt ihr Geliebter schwer, und Valeria kommt plötzlich nicht mehr an ihn heran. Um trotzdem zu ihm durchzudringen, sucht sie die Nähe zu seiner Ehefrau Isla, die von Rebecca verkörpert wird. Über sie will sich die Schriftstellerin Zugang zu Martín und seinem Familienleben verschaffen. Dafür greift Valeria zu einem ungewöhnlichen Mittel: Weil Isla als Künstlerin arbeitet, beauftragt die Autorin ausgerechnet sie damit, ein Porträt von ihr zu malen. So hofft sie, Martín in seinen letzten Tagen nahe sein zu können.

Unter diesem Vorwand schleicht sich die Geliebte nach und nach immer weiter in das private Umfeld des Kranken ein. Im prunkvollen Stadthaus der Familie in London kommt es schließlich zur Begegnung zwischen Ehefrau und Geliebter. Regisseurin Sara freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihren beiden Hauptdarstellerinnen. "Ich bin überglücklich, mit Gillian und Rebecca zusammenzuarbeiten", erklärte die Regisseurin gegenüber Deadline. Und weiter: "Regisseurisch setzt der Film mein besonderes Interesse an Themen wie moralischer Ambiguität und weiblicher Grenzüberschreitung fort – an der Macht und Subversivität von Frauen." Auch die Produzentinnen zeigen sich begeistert und sprechen von einer "elektrisierenden Paarung". Von den beiden Stars erwarten sie kraftvolle Leistungen in einem stilvollen Thriller mit Anklängen an Alfred Hitchcock (†80).

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Gillian Anderson und Rebecca Hall

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Getty Images Gillian Anderson bei der Premiere von "Teenage Sex And Death At Camp Miasma" im DGA Theater Complex in Los Angeles

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