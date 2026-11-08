Jay Khan heizt mit rätselhaftem Post US5-Comebackgerüchte an

Kommt es bald zu einer großen Reunion? Ein Social-Media-Post von Jay Khan (44) sorgt derzeit für reichlich Spekulationen über eine Rückkehr der Boyband US5. Der Sänger postete am Sonntagmittag eine Instagram-Story, die eine Bildercollage mit fünf Männerporträts auf schwarzem Hintergrund zeigt. Die darauf abgebildeten Gesichter wirken durchweg fröhlich und versetzen die Fangemeinde in helle Aufregung. Jay selbst trägt auf seinem Foto eine dunkle Baseballkappe und ein schwarzes Oberteil. Ergänzt wurde die Collage durch eine vielsagende Frage auf Englisch, mit der er das Thema direkt anspricht: "Kommt US5 zurück?" Markiert hat der Sänger die Accounts von Chris Watrin, Izzy Gallegos, Richie Stringini (37) und sich selbst. Mehr gibt er allerdings nicht preis. Ob die Boyband tatsächlich wieder gemeinsame Sache macht und wie das aussehen könnte, bleibt in dem Beitrag offen.

Zusätzliche Informationen sucht man in der Story vergeblich: Das Video zeigt nur die starre Collage ohne jede gesprochene Erklärung. Details zu neuer Musik oder Terminen behält Jay, der seine Geheimwaffe gegen Lampenfieber verraten hat, vorerst für sich. Da das US5-Logo jedoch deutlich im Fokus steht, erinnert das Ganze stark an einen geschickten Teaser – eine offizielle Ankündigung steht aber noch aus. Bekannt wurde Jay als Sänger von US5. Inzwischen steht er aber auch als Solomusiker auf der Bühne und hat sich zudem als Realitystar einen Namen gemacht.

In seiner neuen Story stellt Jay sich nun gemeinsam mit seinen früheren Bandkollegen in den Mittelpunkt. Jeder der Männer zeigt sich dabei auf seine eigene Art: Chris hält auf seinem Porträt zwei Finger in die Höhe, Izzy posiert mit ausgestreckten Händen. Richie schaut mit einem leichten Lächeln in die Kamera, während Jay auf seinem Bild breit lacht. Die ausgelassenen Schnappschüsse vermitteln den Eindruck einer tiefen Vertrautheit zwischen den Musikern. Auf persönliche Details verzichtet Jay in seiner Story jedoch: Er lässt offen, wie das Verhältnis der einstigen Bandkollegen heute aussieht oder ob bereits ein echtes Treffen stattgefunden hat.

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US5 bei der Bravo-Supershow in Stuttgart im Mai 2006

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Imago Jay Khan bei der 25. Lambertz Monday Night in den MMC Filmstudios Köln

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