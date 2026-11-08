Diese Angst verbindet Daniel Brühl mit Lord Voldemort

In der neuen deutschsprachigen Hörbuchproduktion "Harry Potter: Die Hörbücher mit voller Besetzung" übernimmt Daniel Brühl (48) eine besondere Rolle: Der Schauspieler spricht Lord Voldemort und verleiht damit einem der berühmtesten Bösewichte der Literaturgeschichte seine Stimme. Wie er jetzt im Gespräch mit web.de verriet, hat er in der düsteren Figur einen überraschend menschlichen Zug entdeckt. Denn die Todesangst des dunklen Magiers kann er durchaus nachvollziehen. "Am Ende ist das ein Mensch, der total von Angst gesteuert wird. Vor allem von der großen Angst, die wir alle teilen: der Angst vor dem Tod", erklärte Daniel über die Beweggründe seiner Rolle. Lange warten müssen Fans der Zauberwelt nicht mehr: Das erste Hörbuch, "Harry Potter und der Stein der Weisen", erscheint am 10. November. Veröffentlicht werden die insgesamt sieben Bände von Audible und Pottermore Publishing.

Im Interview ging der "Good Bye, Lenin!"-Star noch genauer auf seine Verbindung zu dem Schurken ein. "Dieses Nicht-Akzeptieren-Wollen, sterben zu müssen, verbindet einen bei aller Dunkelheit und Bösartigkeit mit Lord Voldemort", schilderte er. Daniel bezeichnet den Gegenspieler von Harry Potter als den "ultimativen Antagonisten". Zugleich sieht er in ihm eine faszinierende und facettenreiche Persönlichkeit, mit der er auf den ersten Blick kaum Gemeinsamkeiten habe. Bei der Auseinandersetzung mit der Rolle entdeckte der Schauspieler jedoch durchaus eine Verbindung zwischen sich und der Figur. In der Angst des dunklen Lords habe er "einen menschlichen Grund" gefunden, der für ihn nachvollziehbar sei. "Auch wenn man völlig anders ist, entsteht so eine Art Anknüpfungspunkt", führte Daniel aus. Damit zeigt er eine neue Sicht auf eine Figur, die vielen Lesern vor allem als Inbegriff des Bösen bekannt ist.

Die deutschsprachige Produktion folgt auf den internationalen Erfolg der englischen Fassung, in der die Geschichten rund um den Zauberlehrling ebenfalls mit einer vollständigen Besetzung vertont wurden. Nach dem Auftakt im November sollen die sechs weiteren Hörbücher jeweils im Abstand von einem Monat folgen. Daniel ist dabei nicht der einzige bekannte Name im Ensemble: Nina Hoss (51) übernimmt die Rolle der Professorin Minerva McGonagall, Armin Rohde (71) ist als Wildhüter Hagrid zu hören. Damit treffen in der Hörbuchreihe gleich mehrere deutsche Schauspieler in der magischen Welt von Hogwarts aufeinander. Die Arbeit an dem Projekt brachte den dreifachen Vater dazu, sich intensiv mit einer Figur auseinanderzusetzen, die ihm aufgrund ihrer düsteren und grausamen Seite zunächst weit entfernt erschien. Dennoch fand er einen persönlichen Zugang zu dem Bösewicht: Die Angst vor dem Tod, die viele Menschen teilen, stellte für ihn eine menschliche Gemeinsamkeit dar. Dieser Aspekt half ihm, eine Verbindung zu der Figur aufzubauen, der er nun seine Stimme leiht.

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Getty Images Daniel Brühl im Mai 2023

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United Archives GmbH / ActionPress Ralph Fiennes als Lord Voldemort in "Harry Potter und der Orden des Phönix"

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