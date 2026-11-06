Travis Kelce schwärmt vom ersten Fest als Taylors Ehemann

Für Travis Kelce (37) wird die kommende Weihnachtszeit zu einer ganz persönlichen Premiere: Der Footballstar feiert 2026 erstmals als Ehemann von Taylor Swift (36). Wie groß seine Vorfreude ist, zeigt der Spieler der Kansas City Chiefs laut DailyMail nun in der neuen Winterkampagne von Tommy Hilfiger. Dafür stand Travis in einer festlich geschmückten Kulisse vor der Kamera. Der Sportler und die Sängerin hatten sich am 3. Juli bei einer großen Zeremonie im Madison Square Garden in New York City das Jawort gegeben, rund 1.000 Gäste waren dabei. Jetzt steht das erste gemeinsame Weihnachtsfest als Eheleute an. Dabei will Travis an den Traditionen festhalten, die ihm über die Jahre ans Herz gewachsen sind.

Seine Begeisterung für die ersten gemeinsamen Feiertage nach der Hochzeit brachte Travis in der Kampagne deutlich zum Ausdruck. "Ich freue mich auf meine ersten Feiertage als verheirateter Mann. Ich liebe all die alten Traditionen und kann es kaum erwarten, ein paar neue zu beginnen. Ich fange mit dem Feiern an, sobald der Baum steht", erklärte er für die Tommy-Hilfiger-Winterkampagne. Passend dazu posierte Travis auf den Kampagnenbildern direkt neben einem Weihnachtsbaum. An seinem Finger war dabei deutlich sein goldener Ehering zu sehen. Präsentiert hat er unter anderem einen cremefarbenen Strickpullover, den er über einem karierten Hemd trug, sowie eine dunkelblaue Jacke.

Kurz zuvor hatte Travis im Podcast "New Heights", den er mit seinem Bruder Jason Kelce (39) betreibt, an eine royale Begegnung erinnert. Im Jahr 2024 hatte Prinz William die Sängerin nach ihrem Konzert der "The Eras Tour" im Londoner Wembley-Stadion getroffen. Mit dabei waren Prinz George (13) und Prinzessin Charlotte (11), gemeinsam entstand ein Foto. Beim Treffen mit der Royal Family seien er und Jason ziemlich nervös gewesen, weil sie keinen Fehler im Protokoll machen wollten. Inzwischen haben die Brüder Prinz William sogar selbst als Gast in ihrem Podcast empfangen.

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Getty Images Travis Kelce wärmt sich vor dem Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Indianapolis Colts im Arrowhead Stadium auf

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Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

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