Lucy Hale und Ian Harding vereinen sich für Weihnachtsfilm

Lucy Hale (37) und Ian Harding (40) stehen endlich wieder gemeinsam vor der Kamera. Rund neun Jahre nach dem Ende von Pretty Little Liars feiern die früheren Serienkollegen in einer Weihnachtsromantikkomödie ihr schauspielerisches Liebescomeback. Ihr neuer Film trägt den Titel "12 Dates bis Weihnachten" (Originaltitel: "The 12 Dates of Christmas") und ist ab sofort beim Streamingdienst Hulu verfügbar. Am Mittwoch stellten die langjährigen Freunde und Kollegen ihr neues Projekt bei der Premiere in den TCL Chinese 6 Theatres in Hollywood vor. Dort liefen Lucy und Ian Seite an Seite über den roten Teppich. Im Gespräch mit ABC 7 erzählten die beiden bei der Veranstaltung, wie es sich angefühlt hat, nach so vielen Jahren wieder gemeinsam am Set zu stehen. "Wir waren sofort wieder auf einer Wellenlänge. Er ist genauso wunderbar wie eh und je. Er singt immer noch im Trailer für Haare und Make-up und ist einfach der netteste Typ überhaupt – er ist wirklich ein guter Freund", schwärmte Lucy von ihrem Filmpartner. Ian ergänzte: "Wir waren sofort wieder mittendrin. Ich glaube, es fiel mir zeitweise schwer zu unterscheiden: 'Sind das gerade die Textzeilen, oder unterhalten wir uns?' Der Film wirkt sehr natürlich, weil Lucy und ich die meiste Zeit einfach frei improvisiert haben." Zwischen den Stars stimmt die Chemie also offenbar noch immer.

Im Mittelpunkt von "12 Dates bis Weihnachten" steht die erfolgreiche Ladenbesitzerin Christina Walker, die von Lucy gespielt wird. Christina hat ihre Energie bislang vor allem in ihre Karriere gesteckt und ihr Liebesleben dabei vernachlässigt. In den zwölf Wochen vor Weihnachten verabredet sie sich deshalb zu zwölf Dates, um endlich den richtigen Mann zu finden. Neben Lucy und Ian gehören Greer Grammer, Penelope Ann Miller (62) und Carter Jenkins zur Besetzung. Auch mit Carter verbindet Lucy eine längere Geschichte abseits der Leinwand. Beide sind im echten Leben bereits miteinander ausgegangen, wie die Schauspielerin gegenüber Us erzählte. "Ich kenne ihn, seit ich 15 war. Er war tatsächlich mein erster Freund. Er war mein erster Freund, und seitdem sind wir befreundet", sagte sie. Lucy, die sich für eine Rolle laut eigener Aussage sogar den Kopf rasieren würde, traf am Set somit gleich auf mehrere Bekannte.

Lucy und Ian verbindet eine lange gemeinsame Vergangenheit. In allen sieben Staffeln von "Pretty Little Liars" verkörperte die Schauspielerin die Schülerin Aria Montgomery. Ian war in der Serie als ihr Englischlehrer Ezra Fitz zu sehen. Im Laufe der Geschichte wurden die beiden Figuren ein Liebespaar. Die Beziehung sorgte jedoch auch für Kritik: Aria war zu Beginn Schülerin, Ezra ihr Lehrer. Sowohl der Altersunterschied als auch das daraus entstandene Machtgefälle machten ihre Romanze kontrovers. Die Mysteryserie lief von 2010 bis 2017 und brachte Lucy und Ian über viele Jahre immer wieder gemeinsam ans Set. Abseits ihrer Rollen sind die beiden Darsteller seit vielen Jahren befreundet. Daran änderte auch das Serienende nichts. Lucy bezeichnet Ian auch nach der erneuten Zusammenarbeit ausdrücklich als echten Freund. Für die Fans von "Pretty Little Liars" gibt es mit "12 Dates bis Weihnachten" nun ein Wiedersehen mit dem beliebten Leinwandduo.

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D Dipasupil/Getty Images Ian Harding und Lucy Hale beim Staffelfinale von "Pretty Little Liars" 2014

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Getty Images Lucy Hale, Schauspielerin

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