Fordert Haft: Jon Gosselin vergleicht Ex mit Ruby Franke

Jon Gosselin macht seiner Ex-Frau Kate Gosselin (51) schwere Vorwürfe. In der aktuellen Folge des Podcasts "Legally Goff" verglich der Realitystar sie mit Ruby Franke, die wegen schweren Kindesmissbrauchs inhaftiert ist. Hintergrund sind die Schilderungen ihres gemeinsamen Sohnes Collin Gosselin in seinen Memoiren "In the Shadow of Eight: Surviving the Reality of My Childhood". Jon erklärte dazu: "Er wurde misshandelt, und die Täterin läuft noch immer frei herum – das ist schrecklich." Kate bestreitet die Misshandlungsvorwürfe; diese sind bislang nicht gerichtlich bewiesen. Jon hat nach eigener Aussage bereits Anwälte eingeschaltet. Mit ihnen prüfe er, ob rechtliche Schritte gegen seine Ex-Frau möglich seien, um sie für die mutmaßlichen Taten zur Verantwortung zu ziehen.

Jon hält Collins Schilderungen sogar für schwerwiegender als die Taten der verurteilten Familienvloggerin. "Ruby Franke hat weniger getan als das, was Collin – wie er in seinem Buch sagt – widerfahren ist. Und sie musste für lange Zeit ins Gefängnis. Sie wurde gerade verurteilt. Was, 30 Jahre? Vier Fälle von schwerer Körperverletzung an einem Minderjährigen. Was stimmt mit dieser Welt nicht? Warum ist es bei Prominenten anders?", sagte er. Ruby wurde 2024 zu vier bis 30 Jahren Haft verurteilt und sitzt im Utah State Correctional Facility in Salt Lake City. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von Washington County hielt sie zwei ihrer Kinder unter Bedingungen wie in einem Arbeitslager und entzog ihnen regelmäßig unter anderem Nahrung, Wasser und einen Schlafplatz. Collin behauptet in seinem Buch, Kate habe ihn in einer winzigen Zelle im unfertigen Keller eingesperrt und von seinen Geschwistern sowie den TLC-Kamerateams ferngehalten. Zudem schildert er seine Unterbringung in einer psychiatrischen Einrichtung im Jahr 2016, als er elf Jahre alt war. Kate weist die Misshandlungsvorwürfe zurück und bezeichnete den Aufenthalt als medizinisch notwendig. Ihre Vertretung beantwortete eine Anfrage von Page Six zu Jons Aussagen zunächst nicht.

Nach Erscheinen der Memoiren hatte sich der Konflikt zwischen Kate und Collin weiter zugespitzt. Die achtfache Mutter behauptete, ihr Sohn habe früher Tiere getötet und seine Geschwister mit einer Waffe angegriffen. Collins Sprecherin Adriane Schwartz widersprach gegenüber Page Six entschieden und bezeichnete die Vorwürfe als erfunden. Auch Jon sprach im Podcast über familiäre Brüche: Zu einem Teil seiner Kinder habe er seit Jahren keinen Kontakt. Seine ältesten Töchter, die Zwillinge Madelyn und Cara, würde er auf der Straße vermutlich nicht erkennen, räumte er ein. Seit 13 Jahren habe er ihre Stimmen nicht gehört und sei aus ihrem Leben ausgeschlossen worden. Bekannt wurde die Familie durch die TLC-Sendung "Jon & Kate Plus 8". Nach der Scheidung im Jahr 2009 erhielt Kate zunächst das alleinige körperliche Sorgerecht für die acht Kinder. 2018 wurde Jon schließlich das Sorgerecht für Collin und dessen Schwester Hannah zugesprochen.

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Imago Jon Gosselin im September 2025

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Getty Images Bei der Discovery-TCA-Tour 2019 in Pasadena spricht eine Person auf der TLC-Bühne

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