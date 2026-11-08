Milla Jovovichs Tochter Ever sieht aus wie ihr Zwilling

Bei diesem Anblick muss man glatt zweimal hinschauen! Ever Anderson hat Grund zum Feiern: Die Tochter von Milla Jovovich (50) ist am 3. November 19 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass teilte die Schauspielerin auf Instagram ein neues Porträt ihrer ältesten Tochter, die sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Paul W.S. Anderson (61) hat. Auf der Aufnahme schaut Ever mit einem ausgeprägten Schmollmund direkt in die Kamera. Dabei ist die Ähnlichkeit mit ihrer Mutter kaum zu übersehen: Die Gesichtszüge, der Blick und die Ausstrahlung der beiden gleichen sich so stark, dass man sie beinahe für Zwillinge halten könnte. Zu dem Foto richtete das Model eine liebevolle Botschaft an das Geburtstagskind. "Alles Gute zum 19. Geburtstag für meine kleine Königin Ever!!!", schrieb Milla in ihrem Instagram-Post.

In ihrem ausführlichen Beitrag schwärmte die "Resident Evil"-Darstellerin nicht nur von Evers auffallender Schönheit. Vor allem lobte sie, wie sich ihre Tochter zu einer unabhängigen, leidenschaftlichen, kultivierten und disziplinierten jungen Frau entwickelt habe. Auf ihrem bisherigen gemeinsamen Weg sei ihre Tochter sowohl Schülerin als auch Lehrerin gewesen. Heute könne sie ihre Tochter als eigenständige und einzigartige Persönlichkeit bewundern – als eine "mächtige Naturgewalt". Auch ihre besondere persönliche Verbindung hob Milla hervor: "Mit als Mutter hast du Liebe auf eine Weise geschenkt, die ich mir zuvor nicht vorstellen konnte. Als Freundin warst du loyal und aufmerksam, selbst wenn ich weiß, dass es schwierig für dich war." Ever selbst blickte an ihrem Ehrentag ebenfalls zurück. Sie teilte mehrere Babyfotos und schrieb dazu: "Ich habe das Gefühl, ich habe geblinzelt und bin 19 geworden."

Milla und der Regisseur Paul waren im Jahr 2007 zum ersten Mal Eltern geworden, als Ever zur Welt kam. Zwei Jahre später gaben sich die Schauspielerin und der Regisseur in ihrem Zuhause in Beverly Hills das Jawort. Inzwischen ist die Familie größer geworden: Neben Ever haben Milla und Paul noch die Töchter Dashiel und Osian. Wie sehr Milla das Heranwachsen ihrer ältesten Tochter bewegt, hatte sie bereits 2024 in einem Instagram-Beitrag deutlich gemacht. Damals erinnerte sie sich daran, wie sie Ever als Baby betrachtete und sich fragte, was für ein Teenager aus ihr eines Tages werden würde. Zugleich blickte die Schauspielerin auf die vielen gemeinsam verbrachten Jahre zurück. "Was für eine Ehre es war, dich großzuziehen. Was für ein Privileg, dieses Leben miteinander zu teilen", schrieb Milla an ihre Tochter.

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Getty Images Milla Jovovich bei der Sondervorführung von "Protector" am 25. Februar 2026 in Los Angeles

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Instagram / millajovovich Milla Jovovichs Tochter Ever

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