Anzeige: Claudia Obert öffnete Geschäft zu illegalen Zeiten

Claudia Obert (65) hat am Sonntag zur Shoppingparty geladen, und das ganz offiziell. In ihrem Hamburger Modegeschäft an der Stadthausbrücke feierte die Unternehmerin gemeinsam mit ihren Kunden die genehmigte Sonntagsöffnung. Dabei wurde mit Champagner, Cocktails und weiteren Getränken angestoßen. Zwischen 13 und 18 Uhr konnte sie ihre Mode ganz offiziell verkaufen, ohne Konsequenzen seitens der Behörden befürchten zu müssen. Auf Instagram zeigte sich die Designerin begeistert: "Wir freuen uns sehr, dass wir heute die Genehmigung haben, dass wir am Sonntag hier eine Party machen dürfen im Laden. Und natürlich wird nebenher verkauft." So regelkonform lief es bei Claudia allerdings nicht immer. In ihrem Clip gab sie offen zu, dass sie ihre Geschäfte an Adventssonntagen früher einfach ohne Erlaubnis geöffnet hatte. Damit war erst Schluss, als sie angezeigt wurde und ihr eine fünfstellige Strafe drohte. Danach blieben ihre Läden sonntags geschlossen.

In ihrem Video nahm die Society-Queen kein Blatt vor den Mund und schilderte ganz unverblümt, wie sie früher gegen die Regeln verstoßen hatte: "Auch an den Adventssonntagen habe ich früher unerlaubt aufgemacht, bis ich angezeigt wurde und bis ich unter Androhung von fünfstelliger Strafe es unterlassen habe, meine Läden nicht mehr am Sonntag zu öffnen." Diesmal hatte Claudia allerdings keinen Grund zur Sorge: Für die Veranstaltung lag eine offizielle Genehmigung der Behörden vor. Damit waren sowohl der Alkoholausschank als auch der Modeverkauf während der Party rechtlich abgesichert. Wirklich zufrieden ist die Geschäftsfrau mit den geltenden Regelungen dennoch nicht. Ihrer Meinung nach stellt nicht die Konkurrenz durch den Onlinehandel die größte Herausforderung für den Einzelhandel dar, sondern vielmehr der Staat. "Es ist scheinbar nicht so, dass wir gegen das Internet ankämpfen. Nein, wir kämpfen an gegen diese dummen Verordnungen unseres Staates", wetterte sie in ihrem Beitrag.

Claudia ist in der Modewelt längst keine Unbekannte mehr. Bereits in den Neunzigerjahren gründete sie ihr eigenes Modelabel. Mittlerweile betreibt die Unternehmerin Geschäfte in Hamburg und Berlin. Wie sie selbst angibt, verfügt sie inzwischen über ein Vermögen von rund 1,2 Millionen Euro. Dabei setzt sie ganz bewusst auf den direkten Austausch mit ihrer Kundschaft, einen Onlineshop gibt es bei ihr nicht. Auf der Website ihres Unternehmens "Claudia Obert - Luxus Clever" heißt es dazu: "Wir lieben Menschen und keine Computer. Wir verkaufen nicht online." Einem breiten Publikum ist Claudia auch als Realitystar bekannt. Für die vierte Staffel von Forsthaus Rampensau Germany trat sie gemeinsam mit Theresia Fischer (34) als Team in den Alpen an. Eigentlich hätte die neue Staffel bereits am Donnerstag vor der Shoppingparty starten sollen. Kurzfristig wurde der Start jedoch um mehrere Monate verschoben.

Anzeige Anzeige

Imago Claudia Obert als Botschafterin des Frankfurter Oktoberfest 2026 in Frankfurt am Main

Anzeige Anzeige

Imago Claudia Obert, März 2026

Anzeige Anzeige