Buch vs. Film: Diese "Harry Potter"-Details sind anders

Vor genau 25 Jahren feierte "Harry Potter und der Stein der Weisen" seine Weltpremiere. Pünktlich zum Jubiläum rückt ein Detail in den Fokus, das aufmerksamen Bücherfans schon damals aufgefallen sein dürfte: Hermine Granger hat im Film nicht die auffällig großen Vorderzähne, die die Romanvorlage beschreibt. Dabei war genau dieses Merkmal zunächst eingeplant. Emma Watson (36) bekam für ihre allererste Szene künstliche, große Schneidezähne eingesetzt. Die Prothesen wurden für die junge Schauspielerin allerdings schnell zum Problem. Mit den falschen Zähnen im Mund konnte sie weder deutlich sprechen noch frei spielen. Die Verantwortlichen zogen daher schnell Konsequenzen. Schon ab der zweiten gedrehten Szene verzichteten sie auf den künstlichen Zahnersatz. Obwohl Hermines Schneidezähne in den Büchern zu ihren charakteristischen Merkmalen gehören, war davon im restlichen Film und in den späteren Teilen nichts mehr zu sehen.

In der besagten Zugszene ist Hermine auf der Suche nach der Kröte von Neville Longbottom. Dabei landet sie in Harrys Abteil und repariert mit dem Zauberspruch "Oculus Reparo" kurzerhand seine kaputte Brille. Doch nicht nur bei Emma wollte das Team möglichst nah an den Büchern bleiben. Auch Daniel Radcliffe (37) sollte optisch an seine Romanfigur angepasst werden. Der Plan: Mit Kontaktlinsen sollten seine eigentlich blauen Augen in Harrys berühmte grüne Augen verwandelt werden. Doch auch dieser Versuch scheiterte. Die Linsen reizten die Augen von Daniel, der damals gerade einmal elf Jahre alt war. Also verabschiedete sich die Produktion auch von diesem Merkmal, und der Schauspieler behielt in allen Filmen seine natürliche Augenfarbe. Dadurch entstanden kleinere Unstimmigkeiten, wenn Dialoge auf Harrys Augen oder seine Ähnlichkeit mit seiner Mutter Bezug nahmen. Einige Fans störten sich ebenfalls an der Abweichung von der Vorlage. Für die Dreharbeiten hatte jedoch Vorrang, dass Daniel ohne die unangenehmen Linsen vor der Kamera spielen konnte.

Für die Besetzung der Figuren, die später weltberühmt werden sollten, waren die Castingprofis Susie Figgis, Janet Hirshenson, Jane Jenkins und Karen Lindsay-Stewart zuständig. Ihre Wahl erwies sich als Volltreffer: Obwohl am Ende sowohl Hermines Zähne als auch Harrys grüne Augen gestrichen wurden, sind Emma und Daniel bis heute untrennbar mit ihren Rollen verbunden. Die beiden Kinderstars schlüpften schließlich in insgesamt acht Filmen in die Rollen der jungen Hexe und des Zauberlehrlings. Zusammengerechnet kommt die Filmreihe auf eine Laufzeit von mehr als 19 Stunden. Wer sich zum 25. Jubiläum selbst noch einmal ansehen möchte, wie Hermine bei ihrer ersten Begegnung mit Harry auftritt, kann den Fantasyfilm im Stream abrufen. Der Auftakt der Reihe ist derzeit bei HBO Max und Amazon Prime verfügbar.

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Imago Daniel Radcliffe und Emma Watson in einer Szene aus "Harry Potter und der Feuerkelch" (2005).

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Getty Images Daniel Radcliffe, Emma Watson, und Rupert Grint, Juli 2009

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