Kim Kardashian gesteht peinlichen Irrtum über Sarah Paulson

Ups! Kim Kardashian (46) hat einen ziemlich peinlichen Irrtum über ihre Freundin und "All's Fair"-Kollegin Sarah Paulson (51) eingeräumt. In der US-Sendung "Good Morning America" verriet der Realitystar jetzt: Die auffallend tiefe Stimme, mit der Sarah die Figur Carrington Lane spricht, hielt Kim mehr als ein Jahr lang für deren echte Stimme. Aufgeflogen ist das Missverständnis erst vor wenigen Wochen bei einem gemeinsamen Pressetermin in Rom. Dort wurde Kim plötzlich stutzig und fragte ihre Kollegin verdutzt: "Moment mal, das ist gar nicht deine echte Stimme?" Sarahs Antwort fiel eindeutig aus: "Nein! Nein!" In der Morningshow erklärte die Darstellerin, wie es zu dem Missverständnis kommen konnte: "Kim dachte länger, als sie hätte denken sollen, dass ich eine Stimme habe, die sieben Oktaven tiefer ist als meine tatsächliche Stimme." Dabei machte sie vor, wie tief ihre Figur klingt: "Die Stimme von Carrington Lane liegt ungefähr hier unten, und sie dachte irgendwie, das sei meine echte Stimme."

In der Hulu-Anwaltsserie "All's Fair" stehen Kim und Sarah gemeinsam vor der Kamera. Während die Unternehmerin in die Rolle der Scheidungsanwältin Allura Grant schlüpft, verkörpert Sarah die Figur Carrington Lane. Am Mittwoch startete die zweite Staffel mit gleich drei Folgen bei dem Streamingdienst. Die weiteren Episoden sollen jeweils mittwochs erscheinen, bis die Staffel am 2. Dezember endet. Am Set geht es aber nicht nur wegen der Stimmenverwechslung lustig zu. Ihre Kollegin Niecy Nash-Betts (56) plauderte aus, dass vor allem Kim und Sarah während der Szenen immer wieder in Gelächter ausbrechen. Kim bestätigte das und erinnerte sich an einen besonders heftigen Lachanfall: "Sie haben Sarah und mich einmal aufstehen und eine Runde um das Gebäude laufen lassen, weil sie sagten, wir müssten uns wieder einkriegen. Wir haben so sehr gelacht." Die beiden mussten also erst einmal an die frische Luft, bevor weitergedreht werden konnte.

Die Freundschaft der beiden Frauen ist während der gemeinsamen Dreharbeiten entstanden. Trotz der engen Verbindung und mehr als einem Jahr Zusammenarbeit fiel bei Kim aber erst in Rom der Groschen. Erst dort merkte sie, dass Sarah ihre Stimme für die Rolle künstlich tiefer legt. In der Morningshow plauderte die vierfache Mutter außerdem ein weiteres persönliches Detail vom Set aus. Sie nascht offenbar besonders gern vom Essen der Produktion – und greift selbst nach Drehschluss noch bei den Requisitenspeisen zu. "Ich esse all das Requisitenessen, und wenn ich nach dem Schnitt vorbeilaufe, mache ich immer noch weiter und frage: 'Kann ich einen Teller von diesem Kuchen mitnehmen?' Ich liebe das Requisitenessen einfach", gestand Kim. Niecy ergänzte daraufhin: "Lasst euch von diesem zierlichen Körper nicht täuschen. Sie isst alles."

Anzeige Anzeige

Imago Sarah Paulson und Kim Kardashian bei der Premiere von "All's Fair" in London am 22. Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sarah Paulson, Glenn Close, Kim Kardashian, Niecy Nash-Betts und Naomi Watts bei der "All's Fair"-Premiere in New York

Anzeige Anzeige