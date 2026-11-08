Joey Heindle war sechs Monate bei der Feuerwehr im Einsatz

Joey Heindle (33) hat seinen Fans einen Einblick in einen eher unbekannten Abschnitt seines Lebens gegeben. In seiner Instagram-Story blickte der Musiker jetzt stolz auf seine Ausbildung zum Rettungssanitäter zurück und zeigte seinen Followern das dazugehörige Zeugnis. Auf dem Foto trägt Joey Rettungsdienstkleidung und steht neben einem älteren Mann. Die Urkunde hält er vor seinen Oberkörper. Mit einem Daumen nach oben zeigt er, wie sehr er sich über die bestandene Qualifikation freut. Das Dokument stammt laut Joey aus dem Jahr 2022. Zu dem Bild schrieb er: "Und natürlich auch noch was ganz Sinnvolles gemacht." Mit dieser Erinnerung zeigt der Sänger, dass er neben seiner Karriere im Rampenlicht auch eine Ausbildung für medizinische Notfälle absolviert hat. Sein Wissen beschränkt sich also nicht auf die Arbeit vor der Kamera: Er ist auch darauf vorbereitet, in einer Notsituation richtig zu handeln.

Doch damit nicht genug: In einer weiteren Story erinnerte Joey an die Zeit, die auf seine Ausbildung folgte. Nach eigenen Angaben war er ein halbes Jahr lang bei der Werkfeuerwehr des Europa-Parks im Einsatz. "Und im 24-Stunden-Dienst 6 Monate bei der Werkfeuerwehr Europa-Park", kommentierte er den passenden Schnappschuss. Darauf sitzt der Musiker in voller Montur im Mannschaftsraum eines Feuerwehrfahrzeugs und lächelt in die Kamera. Auch auf dieser Aufnahme zeigt Joey den Daumen nach oben, trägt dabei allerdings Handschuhe. Neben ihm steht ein Kollege. Im Fahrzeug sind unter anderem ein Feuerwehrhelm und eine Atemschutzausrüstung zu erkennen. Die Bilder geben einen Einblick in seine Tätigkeit bei der Werkfeuerwehr abseits des Rampenlichts.

Wie wertvoll Joeys medizinische Kenntnisse sein können, zeigte sich bereits während eines Langstreckenflugs von Bangkok nach München. Rund drei Stunden nach dem Start kam es an Bord zu einem medizinischen Notfall: Eine etwa 40-jährige Passagierin brach zusammen und befand sich offenbar in einem kritischen Gesundheitszustand. Unter den Fluggästen befand sich kein Arzt. Deshalb zögerte der Realitystar nicht lange: Er wandte sich an die Crew der Lufthansa und bot spontan seine Hilfe als ausgebildeter Rettungssanitäter an. Statt die Reise einfach als Passagier zu verbringen, wurde Joey so plötzlich zum Helfer in einer Notlage. Der Zwischenfall machte deutlich, dass er seine Ausbildung nicht nur während eines regulären Dienstes einsetzen konnte. Auch hoch über den Wolken war er in der Lage, einem Menschen in einer akuten Notsituation beizustehen.

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Hofer, Günter / ActionPress Joey Heindle, Sänger

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Instagram / joeyheindle Joey Heindle, Sänger

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