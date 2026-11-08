Paapa Essiedu enthüllt Druck auf "Harry Potter"-Kinderstars

Kurz vor dem Start der neuen Harry Potter-Serie sprach der Schauspieler Paapa Essiedu (36) über den großen Druck, der auf Dominic McLaughlin, Arabella Stanton (12) und Alastair Stout lastet. Als Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley spielen die drei Figuren, die Millionen Menschen weltweit kennen und lieben. Die Serie ist auf eine Laufzeit von zehn Jahren ausgelegt. "Sie tragen eine riesige Verantwortung und Bürde, sie sind doch noch Kinder. Wirklich noch Kinder", betonte Paapa im Gespräch mit People. Gleichzeitig zeigte er sich beeindruckt davon, wie die Nachwuchsdarsteller am Set auftreten. Er beschrieb Dominic, Arabella und Alastair als "wirklich reife, hart arbeitende und engagierte Schauspielkollegen".

Mehr als 30.000 Kinder hatten sich um die drei begehrten Hauptrollen beworben. Dominic, Arabella und Alastair treten in die Fußstapfen von Daniel Radcliffe (37), Emma Watson (36) und Rupert Grint (38), die vor rund 26 Jahren erstmals als Harry, Hermine und Ron vor der Kamera standen. Paapa ist von den Nachwuchsdarstellern überzeugt. "Aber sie sind phänomenale Schauspieler", schwärmt er im Gespräch mit People. Er freue sich darauf, dass das Publikum entdecken könne, wie viel die drei in die Figuren einbringen. Der Brite weiß aus eigener Erfahrung, wie einschüchternd eine solch ikonische Rolle sein kann. Als Severus Snape folgt er auf Alan Rickman (†69), der den Zaubertranklehrer in allen acht Kinofilmen verkörperte und 2016 starb. Nach nur "fünf bis zehn Sekunden" Freude über seine Besetzung wurde Paapa die enorme Verantwortung bewusst. "Man denkt: Wow, was für eine Ehre, was für ein Privileg! Und dann kommt diese erdrückende Realität dessen, was da kommen wird. Oh, verdammt. Ich muss es jetzt tun", schildert er.

Für die jungen Hauptdarsteller bedeutet das Mammutprojekt einen eng getakteten Alltag. Denn auch während der Dreharbeiten müssen Dominic, Arabella und Alastair regulär unterrichtet werden. Das bringt für die Produktion einen ungewöhnlichen Ablauf mit sich: Während das Trio im Unterricht sitzt, nutzt das Team die Zeit für andere Aufnahmen. Zudem werden spätere Szenen schon weit im Voraus vorbereitet. Da eine chronologische Produktion so kaum möglich ist, springt das Team immer wieder zwischen unterschiedlichen Abschnitten der Geschichte hin und her. Paapa beschreibt die Zusammenarbeit an dem Großprojekt trotzdem als von Vertrauen und Engagement geprägt. Die Gefühle, die damit einhergehen, seien für ihn positiv, betonte er gegenüber People. Die Serie bezeichnete der Snape-Darsteller als "etwas Wunderschönes".

Anzeige Anzeige

Getty Images Paapa Essiedu bei der National Theatre "Up Next" Gala in London

Anzeige Anzeige

Imago Alan Rickman in "Harry Potter and the Order of the Phoenix" als Severus Snape

Anzeige Anzeige