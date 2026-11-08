Mit Riccardo: Laura Wontorra setzt ihren Babybauch in Szene

Babybauch-Auftritt bei Laura Wontorra (37)! Beim Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt zog die Moderatorin am Samstagabend alle Blicke auf sich. Zum ersten Mal, seit sie ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht hat, zeigte sie sich mit deutlich sichtbarem Babybauch auf dem roten Teppich. Für den festlichen Abend hatte sich Laura ein figurbetontes Kleid ausgesucht, das ihre wachsende Babykugel besonders schön zur Geltung brachte. Stolz präsentierte sie ihren Bauch den Fotografen und wurde damit zu einem der Hingucker des Abends. Allein war die Moderatorin aber nicht unterwegs: An ihrer Seite strahlte Riccardo Basile (35) in die Kameras. Die beiden posierten gemeinsam für die Fotografen und zeigten sich dabei ziemlich verliebt. Immer wieder tauschten Laura und Riccardo innige Blicke aus und suchten die Nähe zueinander. Mal standen sie eng umschlungen auf dem roten Teppich, mal lächelten sie Seite an Seite in die Kameras.

Erst im Oktober hatten Laura und Riccardo verkündet, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Beim Sportpresseball in Frankfurt war das Babyglück der beiden nun kaum zu übersehen. Die werdenden Eltern wirkten entspannt und gut gelaunt und genossen ihren gemeinsamen Auftritt. Doch die Schwangerschaft war nicht der einzige Grund, warum das Paar an diesem Wochenende etwas zu feiern hatte. Auch Riccardo hatte einen besonderen Anlass: Der Moderator war erst einen Tag zuvor 35 Jahre alt geworden. Der Sportpresseball war also die perfekte Gelegenheit, um mit Freunden und Kollegen noch einmal auf seinen Geburtstag anzustoßen. Laura hatte ihrem Liebsten bereits zuvor liebevolle Glückwünsche zu seinem Ehrentag gewidmet. Nun konnten die beiden den festlichen Abend gemeinsam mit zahlreichen Gästen aus der Sport- und Medienwelt genießen. Für Laura und Riccardo gab es damit gleich doppelt Grund zur Freude.

Laura und Riccardo sind übrigens noch gar nicht so lange ein Paar. Obwohl sich die beiden Sportmoderatoren schon seit Jahren kennen, soll es erst Anfang 2026 zwischen ihnen gefunkt haben. Zuvor waren sie lange miteinander befreundet. Auch Lauras Vater Jörg Wontorra spielte dabei eine Rolle: Er war für Riccardo über viele Jahre ein wichtiger Mentor. Die beiden arbeiteten sogar gemeinsam bei Sky, wo Riccardo später in seine Fußstapfen trat. Nähergekommen sein sollen sich Laura und Riccardo schließlich im Februar bei einer Veranstaltung der Bild-Zeitung. Im Sommer machten sie ihre Beziehung dann öffentlich. Im September folgte der erste gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich.

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Imago Riccardo Basile und Laura Wontorra beim 44. Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper Frankfurt

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Getty Images Riccardo Basile und Laura Wontorra beim 44. Sportpresseball in der Alten Oper in Frankfurt am Main

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Imago Laura Wontorra auf dem roten Teppich beim 44. Deutschen Sportpresseball in der Alten Oper Frankfurt