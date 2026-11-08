Selfie aus der Klinik: Kate Merlan unterzieht sich Nasen-OP

Kate Merlan (39) hat sich mit einem überraschenden Update bei ihren Fans gemeldet – und zwar direkt aus dem Krankenhaus. Der Realitystar teilte jetzt in seiner Instagram-Story ein Selfie, auf dem ein deutlicher Verband auf der Nase zu sehen ist. Offenbar hat sich Kate also einer Nasen-OP unterzogen. Zu dem Foto schrieb sie knapp: "Da bin ich wieder." Laut ihrem Social-Media-Beitrag liegt das Model aktuell in einem Krankenhaus in Stuttgart. Die Zeit nach dem operativen Eingriff verbringt sie dort augenscheinlich alleine. Dennoch gibt sie in ihrer Story Entwarnung und lässt ihre Community wissen, dass es ihr gut geht. Unklar bleibt bisher allerdings, wann genau die Operation durchgeführt wurde – dazu macht sie in ihrem Post keine Angaben.

Ihre aktuelle Lage beschreibt Kate auf Instagram mit einem Augenzwinkern: "Katylein allein im Krankenhaus in Stuttgart", kommentierte sie das Bild aus der Klinik. Zudem richtete sie ein paar beruhigende Worte an ihre Follower. "Macht euch keine Sorgen, mir geht's gut. Und in 10 Tagen habe ich Hochzeitstag, bis dahin soll alles weg sein", erklärte die Influencerin. Zahlreiche Fragen sind allerdings weiterhin ungeklärt. Kate lässt in ihrer Story offen, was genau an ihrer Nase verändert wurde. Auch zu den Hintergründen des Eingriffs – ob dieser aus medizinischer Notwendigkeit oder aus ästhetischen Gründen stattfand – schweigt sie bislang. Für ihre Follower bleiben vorerst also nur das gepostete Selfie und die knappen Zeilen.

Für den Heilungsprozess hat sich Kate ein ganz klares Ziel gesetzt: Bereits zehn Tage nach den Neuigkeiten aus dem Krankenhaus feiert sie ihren Hochzeitstag. Bis dahin soll laut ihrer Aussage "alles weg sein". Wie genau sie den großen Tag feiern will, behält der Realitystar jedoch für sich. Pläne für eine mögliche Feier oder gemeinsame Unternehmungen erwähnte sie in ihrer Instagram-Story nicht. Ebenso wenig gab sie preis, ob sie während ihres Aufenthalts im Krankenhaus Besuch bekommt oder von jemandem unterstützt wird. Ihrer Community gegenüber blieb Kate, die im Juli wegen einer Gesichtslähmung in die Klinik musste, bei dem kurzen Lebenszeichen aus Stuttgart und der Botschaft, dass sich niemand um sie sorgen müsse.

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Instagram / katemerlan Kate Merlan, November 2026

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Imago Kate Merlan bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown"

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