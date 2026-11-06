Nach Haftnacht erhebt Gisele Oppermann schwere Vorwürfe

Gisele Oppermann (39) erhebt schwere Vorwürfe gegen die brasilianische Polizei. Die Realitybekanntheit war am 2. November im Küstenort Jericoacoara festgenommen worden und musste eine Nacht in einer Gefängniszelle verbringen. Jetzt schildert sie im Gespräch mit Bild, wie sie den Einsatz in ihrem eigenen Zuhause erlebt haben will. Demnach soll ein Beamter sie angeschrien, ihr gegen die Brust geschlagen und sie anschließend zu Boden geworfen haben. Nach Giseles Darstellung soll sich all das vor den Augen ihrer zwölfjährigen Tochter Leni abgespielt haben. Nach der Nacht hinter Gittern wurde die 39-Jährige einem Richter vorgeführt und unter Auflagen wieder freigelassen. Damit ist die Angelegenheit jedoch noch nicht abgeschlossen, denn gegen Gisele läuft weiterhin ein Ermittlungsverfahren. Ihre Schilderung bleibt zudem nicht unwidersprochen: In den offiziellen Unterlagen wird ein entscheidender Moment des Einsatzes anders dargestellt.

Der Zeitung liegen die Unterlagen aus dem laufenden Verfahren vor. Giseles Anschuldigungen sollen auch in ihrer protokollierten Aussage bei der Polizei wiederzufinden sein. In den Dokumenten findet sich allerdings ein brisantes Detail, das von Giseles Schilderung abweicht: Nach Einschätzung des Gerichts soll sie sich beim Eintreffen der Polizei widersetzt haben. Deshalb sei "maßvolle Gewalt" erforderlich gewesen, um sie unter Kontrolle zu bringen. Die Darstellung, sie habe sich beim Eintreffen der Beamten aggressiv verhalten, weist die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin entschieden zurück. "Ich war weder aggressiv noch aufgebracht. Der Beamte war direkt aggressiv, hat mich angeschrien, gehauen und keine Fragen gestellt", betont sie gegenüber Bild. Gisele vermutet hingegen, dass die Beamten voreingenommen waren. Mit Blick auf eine weitere beteiligte Person erklärt sie: "Der Pächter kennt sie gut." Eine Anfrage von Bild zu den Vorwürfen ließen die zuständigen Behörden bislang unbeantwortet. Gisele will nun juristisch gegen den Einsatz vorgehen und Anzeige gegen die Polizisten erstatten.

Gisele lebt gemeinsam mit ihrer Tochter Leni auf einem Grundstück ihrer Mutter im Nordosten Brasiliens. Auf dem Gelände befinden sich außerdem ein verpachtetes Restaurant sowie die Wohnungen weiterer Personen. Im Zusammenhang mit ihrer Festnahme war bereits zuvor bekannt geworden, dass gegen die TV-Bekanntheit wegen des mutmaßlichen Diebstahls von vier Brettern ermittelt wird. Gisele bestreitet jedoch, die Bretter entwendet oder auch nur bewegt zu haben. Dass sie nach einer Nacht in der Zelle wieder freikam, bedeutet für die frühere Dschungelcamp-Teilnehmerin noch lange nicht das Ende des Verfahrens. Die Ermittlungen dauern weiterhin an. Wie es in dem Fall weitergeht, muss nun die Staatsanwaltschaft entscheiden. Ob Anklage erhoben oder das Verfahren eingestellt wird, ist derzeit noch offen.

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AEDT / ActionPress Gisele Oppermann, TV-Bekanntheit

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