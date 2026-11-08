Verlust von Emilio: Simone Ballack erzählt von Neuanfang

Fünf Jahre nach dem tragischen Tod ihres Sohnes Emilio Ballack (†18) blickt Simone Ballack (50) auf ihren mühsamen Weg zurück ins Leben. Der 18-Jährige war am 5. August 2021 bei einem Unfall in Portugal ums Leben gekommen. Für die dreifache Mutter brach damals die Welt zusammen. In einem aktuellen Bild-Interview erinnert sie sich nun an die erste Zeit nach dem Verlust. Rund drei Monate lang sei sie kaum in der Lage gewesen, ihren Alltag zu bewältigen: "Teilweise konnte ich gar nichts, nicht mal aufstehen", gesteht sie offen. Irgendwann habe sie sich dann selbst vor die Wahl gestellt: "Entweder du bleibst jetzt für immer liegen oder du gehst wieder raus." Besonders ihre beiden anderen Söhne Louis und Jordi wurden für Simone zu einer wichtigen Stütze. Für sie wollte sie neue Kraft schöpfen, zurück ins Leben finden und Stärke beweisen. Schritt für Schritt kämpfte sie sich zurück und fand neuen Halt. Heute führt sie ein selbstbestimmtes Leben zwischen Starnberg und dem Gardasee. Dort steht sie ihrem Partner Gabriele Terzi unterstützend zur Seite.

Ganz verschwunden ist der Schmerz allerdings nicht. Vor allem wenn sie allein ist, holen Trauer und Sehnsucht Simone immer wieder ein. "Es gibt Tage, da könnte ich Rotz und Wasser heulen", erzählt sie. Diese Gefühle zuzulassen, sei ihr wichtig. In der schwersten Phase gab ihr die Verantwortung für ihre Kinder Halt: "Wenn man als Mutter nicht stark bleibt, dann ist das auch für den Rest der Familie nicht gut. Ich möchte nicht, dass meine Söhne sich um mich Sorgen machen müssen." Auch heute hat Emilio einen festen Platz im Familienleben. An seinem Geburtstag erhebt Simone das Glas auf ihn, an Weihnachten wird seiner gedacht. Selbst während des Oktoberfests bleibt er präsent: In einer Bar steht sogar eine Flasche mit seinem Namen im Regal: "Dieses Verschweigen wäre viel schlimmer und schmerzhafter", betont sie. Aus dem Schicksalsschlag hat sie außerdem einen klaren Vorsatz für sich mitgenommen: "Nichts mehr verschieben." Vor drei Jahren zog es sie deshalb nach Italien, um ein altes Hotel zu renovieren. Daraus wurde ein kompletter Neuanfang fernab ihres früheren Münchner Umfelds.

Am Gardasee fand Simone schließlich auch ihr privates Glück: Mit dem Hotelier Gabriele hat sie eine neue Liebe gefunden. In seinem Boutiquehotel La Baia D'Oro in Gargnano packt sie bei Umbauten, Modernisierung, Technik und Abläufen mit an. Eine feste Anstellung möchte sie aber bewusst nicht. "Ich will frei sein. Freiheit ist kostbar für mich", erklärt die Ex-Spielerfrau. Wo sie sich aufhält, entscheidet sie heute ganz allein: "Wenn ich nach Starnberg möchte, fahre ich. Wenn ich am Gardasee bleiben möchte, bleibe ich. Ich muss niemanden um Erlaubnis fragen. Ich muss mich auch nicht entschuldigen." Auf die Frage, ob sie glücklich sei, antwortet sie: "Ich mache es mir glücklich." Vor ihrer heutigen Beziehung war Simone etwa 15 Jahre mit dem ehemaligen Fußballprofi Michael Ballack (50) liiert. Aus ihrer gemeinsamen Zeit gingen die drei Söhne Louis, Emilio und Jordi hervor. Trotz der späteren Trennung erinnert sie sich mit Dankbarkeit an die gemeinsamen Jahre zurück.

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Instagram / simoneballack Simone Ballack, Juni 2026

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Instagram / simoneballack Simone Ballack und ihr Sohn Emilio

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