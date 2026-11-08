Sie sind die ersten prominenten "Deal or No Deal"-Gäste

Annette Frier (52), ihre Schwester Caroline Frier (43) und Jens "Knossi" Knossalla (40) machen den Anfang: Die beiden Schauspielerinnen und der Twitch-Streamer sind die ersten prominenten Gäste beim Comeback von "Deal or No Deal". Wie jetzt bekannt wurde, treten die drei in "Deal or No Deal - Das Promi-Spezial" an, durch das Jörg Pilawa (61) als Moderator führen wird. Sat.1 strahlt die Sendung am dritten Adventssonntag, dem 13. Dezember 2026, um 20:15 Uhr aus. Für die Stars steht dabei jedoch nicht der eigene Gewinn im Vordergrund. In insgesamt vier Spielrunden haben sie die Möglichkeit, jeweils bis zu 100.000 Euro zu erspielen – zugunsten des Publikums. Wer von den Promis geschickt pokert, kann den Zuschauern also ein ordentliches Geldgeschenk bescheren. Ob Annette, Caroline oder Knossi dabei das glücklichere Händchen hat, wird sich zeigen.

Am bekannten Konzept der Koffershow ändert sich auch bei der Neuauflage nichts. Zu Beginn wählt der jeweilige Promi einen von insgesamt 22 Koffern aus. In diesen befinden sich Geldbeträge zwischen einem Cent und 100.000 Euro. Im weiteren Verlauf werden die übrigen Koffer nach und nach geöffnet. Fliegen dabei vor allem die kleinen Beträge aus dem Spiel, steigt die Chance, dass im eigenen Koffer eine hohe Summe wartet. Nach jeder Runde meldet sich die Bank und macht ein festes Angebot. Nun ist Nervenstärke gefragt: Der Kandidat kann den Deal annehmen und das Spiel auf der Stelle beenden. Er kann aber auch ablehnen und weiterzocken, bis am Ende nur noch ein einziger Koffer übrig bleibt. Wer selbst von einem möglichen Gewinn der Frier-Schwestern oder von Knossi profitieren möchte, hat noch die Gelegenheit dazu: Zuschauer können sich weiterhin für einen Platz bei der Aufzeichnung bewerben.

Dass der Gameshow-Klassiker mit Jörg als neuem Gastgeber zurückkehrt, war bereits angekündigt worden. Interessierte konnten sich als Kandidaten bewerben oder Tickets für die Studioaufzeichnungen in Köln sichern. Das Promi-Spezial bildet nun den Startschuss für den Neustart im Vorabendprogramm von Sat.1. Ab dem 14. Dezember 2026 soll "Deal or No Deal" von Montag bis Freitag um 19 Uhr bei Sat.1 und Joyn zu sehen sein. Die erste Ausgabe wird für Annette und Caroline zu einer familiären Angelegenheit: Die beiden stehen nicht nur gemeinsam vor der Kamera, sondern sind auch Schwestern. Zusammen mit Knossi stellen sie sich der Entscheidung rund um die Koffer. In Deutschland ist das Format bereits seit vielen Jahren bekannt. Die deutsche Version feierte 2004 mit Linda de Mol (62) ihre Premiere. Von 2005 bis 2008 stand anschließend Guido Cantz (55) als Moderator im Studio, in den Jahren 2014 und 2015 übernahm Wayne Carpendale (49). Nun tritt Jörg die Nachfolge an.

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Joyn / Willi Weber Jörg Pilawa, "Deal or No Deal - Das Promi-Spezial"

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Imago Caroline Frier und Annette Frier beim Blauer Panther - TV & Streaming Award 2026 in München

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