Dramatischer Moment: Soldat kippt vor Augen der Royals um

Schockmoment am Remembrance Sunday in London! Während der Vorbereitungen zur nationalen Gedenkzeremonie ist am Sonntag ein Soldat der britischen Streitkräfte plötzlich kollabiert. Der Mann verlor das Bewusstsein und stürzte zu Boden. Der Vorfall ereignete sich vor den Augen der Royals in Whitehall, dem traditionellen Schauplatz der Feierlichkeiten. Dort nahm auch König Charles gemeinsam mit weiteren hochrangigen Mitgliedern der Königsfamilie und führenden Politikern an der Veranstaltung teil. Wie Express berichtet, zeigen Aufnahmen den Soldaten, wie er regungslos auf dem Boden liegt. Zwei Männer griffen umgehend ein, eilten dem Soldaten zu Hilfe und kümmerten sich um den am Boden liegenden Mann. Weshalb er das Bewusstsein verlor, ist bislang nicht bekannt. Auch zu seinem Gesundheitszustand nach dem Zusammenbruch liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.

Der Vorfall löste unter den Anwesenden große Bestürzung aus. Wie das Newsportal berichtet, reagierten die Zuschauer schockiert und besorgt, als der Soldat unvermittelt zusammenbrach. Auch in diesem Jahr lockte die Gedenkveranstaltung wieder zahlreiche Besucher an. Rund 10.000 Veteranen waren vor Ort, um an der Zeremonie teilzunehmen. Hinzu kamen Vertreter von mehr als 300 Organisationen, darunter Verbände der Streitkräfte sowie zivile Vereinigungen. Der Remembrance Sunday hat in Großbritannien einen besonderen Stellenwert. An diesem Tag gedenkt das Land der Angehörigen der Streitkräfte, die im Krieg gefallen oder im Einsatz ums Leben gekommen sind. Die zentrale Zeremonie in Whitehall gehört jedes Jahr zu den wichtigsten Terminen im Kalender der Königsfamilie, die dabei traditionell Kränze niederlegt.

Es ist nicht das erste Mal, dass ein Soldat bei einer öffentlichen Zeremonie in Großbritannien das Bewusstsein verliert. Solche Ohnmachtsanfälle gab es in der Vergangenheit bereits mehrfach, etwa bei der berühmten Militärparade Trooping the Colour. Wer über einen längeren Zeitraum regungslos stehen muss, läuft Gefahr, dass sich das Blut in den Beinen staut und der Blutdruck absinkt. Ob dies auch die Ursache für den aktuellen Vorfall war, ist bislang jedoch unklar. Ähnliche Zwischenfälle ereigneten sich bereits in der Vergangenheit beim Remembrance Sunday. Wie Express berichtete, verlor im Jahr 2021 bereits ein Mitglied der Household Cavalry in Whitehall das Bewusstsein. Er fiel kurz vor Beginn der Schweigeminute mit dem Gesicht voran auf den Boden. 2017 brach ebenfalls ein Soldat zusammen, nur wenige Minuten bevor die Königsfamilie eintraf. Polizisten und Rettungskräfte versorgten ihn damals medizinisch.

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Imago Prinzessin Kate von Wales, beim nationalen Gedenkgottesdienst am Londoner Cenotaph

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xVictoriaxJones Shutterstockx xPAxROTAx-xB68x xAvalonx Soldat bricht am National Service of Remembrance zusammen, November 2026

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